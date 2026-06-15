Los vecinos del número 4 de Santa Clara regresan a sus casas

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Emoción y alegría entre los vecinos del número 4 de la plaza Santa Clara en Huesca que hoy han podido volver a sus casas. Esta mañana a primera hora se ha retirado el vallado perimetral y se ha abierto de nuevo el portal. El inmueble, formado por 31 viviendas y dos locales comerciales, ha permanecido desalojado durante casi siete meses.

Los primeros vecinos en regresar han sido Dorita Pardo y José Ramón Cajal. "Yo creía que aún tardaríamos algo más, porque primero dijeron marzo, después abril… Se retrasaba pero ahora volvemos. Hay mucha faena que hacer porque todo está muy sucio. Pero volver a casa es una alegría y te da mucha tranquilidad", han señalado.

Tras ellos han llegado más vecinos que han ido accediendo de manera escalonada. Supervisando el retorno y los últimos trabajos y ha estado Rafael Zalba, arquitecto que dio la voz de alarma en el mes de noviembre y encargado de redactar los proyectos de apuntalamiento y refuerzo de los pilares. Ha insistido en la "agilidad con la que han trabajado tanto empresas como Ayuntamiento para que los vecinos pudieran volver lo antes posible". Ya la semana pasada se hicieron todas las comprobaciones necesarias para abrir hoy el portal número 4.

Respecto a los números 2 y 3, se espera que los 66 vecinos restantes puedan volver a sus casas antes de San Lorenzo. En ambos bloques se está resolviendo el tema de tuberías y alcantarillado. La alcaldesa, Lorena Orduna, también se ha acercado hasta la plaza a primera hora. Allí se ha mostrado emocionada por el regreso de los vecinos a sus viviendas.