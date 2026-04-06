Listas las licencias de obra para comenzar la rehabilitación de los bloques de Santa Clara en Huesca

El Ayuntamiento de Huesca tiene listas las licencias municipales de obras que permitirán comenzar los trabajos de rehabilitación de los tres bloques desalojados en la plaza Santa Clara. Así lo ha confirmado la alcaldesa de Huesca,Lorena Orduna, en una entrevista en Más de Uno Huesca. El consistorio prevé entregarlas a la propiedad entre hoy y mañana para poder acometer los trabajos y reducir, si se puede, el tiempo de espera para que los vecinos puedan volver a sus casas. La intervención propuesta por los técnicos consiste en encamisar los pilares, afectados por un proceso químico llamado carbonatación, con un hormigón de mayor resistencia. Al mismo tiempo de las licencias, el consistorio ultima también el sistema de ayudas a los vecinos.

Cabe recordar que, en estos momentos, los bloques 2, 3 y 4 están apuntalados para garantizar la estabilidad. De las casi 200 personas que fueron desalojadas en noviembre por riesgo de colapso, 51 siguen viviendo de los recursos que les ha facilitado el Ayuntamiento. Sin dejar la seguridad, Orduna se ha referido al número 2 de los Porches de Galicia que sigue vallado para evitar la caída de cascotes a la calle. El Ayuntamiento ha iniciado un expediente de ejecución por el que se ha requerido a la propiedad que tome todas las medidas necesarias.

Cambiando de asunto y a fata de disponer de los datos concretos, la alcaldesa ha hecho un balance muy positivo de la Semana Santa, una festividad cargada de tradición y arraigo que apuesta por seguir impulsando. Se ha convertido en uno de los momentos del año en el que muchos turistas visitan la ciudad y en este sentido, la alcaldesa ha vuelto a recordar la limitación en las plazas hoteleras. Ha recordado la puesta en marcha de apartamentos turísticos y avanzado que llegarán más proyectos en el futuro.

Lo que si ha reconocido estar funcionando mejor de lo esperado son los tres parkings disuasorios, especialmente el ubicado en Ramón y Cajal, donde desde el primer día, se ven autocaravanas estacionadas. Preguntada por la apertura del nuevo "Espacio Conexión", construido en el solar de Textil Bretón del barrio de San José, la alcaldesa ha preferido no dar fechas concretas ya que su apertura depende de cuestiones burocráticas.