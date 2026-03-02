El Ayuntamiento de Huesca recibe el proyecto para reforzar el bloque 4 de Santa Clara

La alcaldesa de Huesca, Lorena Orduna, ha estado este lunes en Más de Uno Huesca donde ha confirmado que el Ayuntamiento ya cuenta con el primero de los tres proyectos de los edificios de la plaza Santa Clara desalojados el pasado 27 de noviembre por riesgo de colapso. Ahora, el área de urbanismo trabajará con agilidad para conceder la licencia municipal y poder comenzar los trabajos cuanto antes. Los tres proyectos son independientes ya que cada bloque tiene unas afecciones, un presupuesto y una intervención distinta. La actuación comenzará en el número 4, el bloque en el que se detectaron los daños más importantes, y después le seguirán el 2 y 3. Antes de iniciar esas obras, los vecinos volverán a entrar a sus viviendas para recoger más enseres, este domingo lo hicieron los del número 3 y los próximos domingos lo harán los del 2 y el 4.

Mientras tanto, siguen muchas otras obras en la ciudad como calles donde el acerado presentaba importantes deficiencias, es el caso de Avenida Pirineos o la calle Gibraltar donde la aparición de una tubería de fibrocemento ha obligado a paralizarlas para modificar el proyecto y retirarla al tratarse de un elemento tóxico. Orduna ha insistido en la seguridad y que la modificación no supondrá una demora importante.

La misma ha recordado otras obras pendientes como las de la biblioteca Ramón J Sender, donde están encontrando problemas para licitarlas, la alcaldesa ha reiterado que "las quieren hacer bien" para no malgastar el dinero público. En este sentido, ha recordado el mal estado de la calle Lanuza pese a su reciente reforma, y en la que "tendrán que volver a actuar". Y más trabajos como los que comenzarán próximamente en la Oficina de Turismo que renovarán completamente el espacio para volver a dar servicio este verano. Y muchos turistas zaragozanos son los que espera la ciudad esta semana con motivo de la Cincomarzada. Para ellos se han preparado visitas especiales y demás actividades.

Pocos días después de despedir el Tour del Talento, la alcaldesa se ha mostrado feliz por la cantidad de actividades y participantes. Una semana importante pero más aun el legado que deja como la celebración a partir de ahora cada año, de la “Semana del Talento. Huesca, ciudad del talento”.