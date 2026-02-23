El Tour del Talento 2026 ya está en Huesca

LEER MÁS La Reina Letizia presidirá en Huesca el Congresfest del Tour del Talento

Huesca se convierte esta semana en la segunda parada del Tour del Talento de la Fundación Princesa de Girona. A las tres de la tarde ha arrancado oficialmente en Huesca el Tour con la presentación de las cinco candidatas al premio Creaempresa 2026. Previamente, esta mañana alumnos de distintos centros han participado en varios talleres sobre sobre conceptos básicos de programación y sobre el proceso creativo y las claves de escritura para jóvenes. Hasta el viernes se van a desplegar en la ciudad más de 60 actividades que buscan impulsar el talento joven del territorio, y potenciar su desarrollo profesional y personal, tal y como indicaba su director Jordi Estruga.

De esta primera jornada destaca también el Foro de Talento, con oportunidades profesionales, experiencias de emprendimiento, mentorización personalizada y conversaciones con referentes en el territorio.

Asistencia de la Reina Letizia

El acto central del Tour del Talento 2026, el Congresfest, contará con la presencia de S.M. la Reina Leticia. Tras dar a conocer este lunes a las cinco finalistas del Premio Princesa de Girona CreaEmpresa 2026, mañana se proclamará la ganadora de esta edición. El encuentro incluirá además charlas inspiradoras, coloquios y música en directo, y pondrá el foco en que emprender va mucho más allá de crear empresas: es una actitud ante la vida. Atreverse a dar el primer paso, experimentar, aprender del error y perseverar forman parte del camino, porque nadie comienza sabiendo, pero todo empieza con la decisión de intentarlo. A través de la experiencia de cinco Premiados Princesa de Girona, los asistentes conocerán de cerca proyectos tecnológicos, sociales y creativos que están generando un impacto positivo y ofreciendo respuestas reales a los retos de la sociedad. Asimismo, jóvenes aragoneses explicarán su trayectoria vital y cómo han logrado transformar sus iniciativas en proyectos reales.

Antes de su llegada al Palacio de Congresos, S. M. la Reina visitará el Palacio de Villahermosa, sede de la Fundación Ibercaja, con motivo del 150 aniversario de la entidad, que este año celebra una amplia programación cultural, social y educativa para poner en valor su labor a lo largo de siglo y medio. En este histórico edificio, símbolo del patrimonio cultural aragonés y espacio activo de actividades formativas y artísticas, la visita incluirá un recorrido por la biblioteca —que conserva piezas históricas instaladas durante más de un siglo— y permitirá conocer aspectos destacados del compromiso de la Fundación con la promoción del talento joven.

Además, tendrá lugar un breve encuentro con los jóvenes ganadores y el primer finalista del “Premio de Pintura Joven”, un certamen nacional que desde hace más de dos décadas promueve la creación contemporánea y que, con motivo del aniversario, se presenta como una mirada al dinamismo y diversidad de las nuevas generaciones de artistas.