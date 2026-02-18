La Reina Letizia presidirá en Huesca el Congresfest del Tour del Talento

La Reina Leticia presidirá el próximo martes en el Palacio de Congresos, el Congresfest el acto central del Tour del Talento que se va a celebrar del 23 al 27 de febrero en Huesca. Previamente la Reina visitará el Palacio Villahermosa sede de la Fundación Ibercaja en el marco del 150 aniversario de la entidad.

La capital oscense ya está preparada para acoger la segunda parada del Tour, que organizan la Fundación Princesa de Girona, el Ayuntamiento de Huesca y la Fundación Ibercaja. Durante la próxima semana el tour desplegará en la ciudad más de 60 actividades con el objetivo de impulsar el talento joven del territorio, así como potenciar su desarrollo profesional y personal, bajo el lema “talento joven en acción”.

Entre las 10 y las 13,30 horas el CongresFest tratará de inspirar, activar talento y acercar a jóvenes y docentes nuevas formas de aprender y de explorar caminos de futuro. En ese marco, el espacio “Aragón Joven en Acción” dará protagonismo a jóvenes aragoneses que han transformado ideas en proyectos reales. De la mano de Pablo Fernández, fundador y CEO de Clidrive, nadador con seis récords Guinness y patrono de la Fundación Princesa de Girona, se presentarán cuatro iniciativas impulsadas en Aragón con vocación de impacto social y transformación del entorno.

Dentro del bloque emprendimiento joven, el encuentro contará además con la participación de la oscense Valeria Corrales, divulgadora científica especializada en robótica y programación y finalista del Premio Princesa de Gerona Social 2025. Junto a la emprendedora Julieta Rueff explicará cómo impulsar proyectos propios desde la curiosidad y la iniciativa.

Otra de las intervenciones destacadas será el mensaje de Inés Bergua, ganadora del Galardón Princesa de Girona a los Valores de Jóvenes Deportistas 2026. La gimnasta oscense compartirá su experiencia como ejemplo de esfuerzo, superación y compromiso con los valores del deporte.

En otro de los bloques, INSPIRAt, varios Premiados Princesa de Girona compartirán trayectorias reales que muestran que el talento se construye con acción y compromiso. El evento incluirá también la presentación de los finalistas del Premio Princesa de Girona CreaEmpresa 2026 y el anuncio de la persona ganadora, en un acto presidido por SM La Reina Letizia.