Los vecinos del número 1 de Santa Clara conocerán este viernes si regresan a sus casas antes de Navidad

LEER MÁS Desalojados por riesgo de colapso cuatro bloques de viviendas en Huesca

Este viernes tendrá lugar una nueva reunión del Centro de Coordinación Operativa Municipal (CECOPAL) en Huesca, para valorar la situación de los edificios de la plaza Santa Clara que tuvieron que ser desalojados por deficiencias en sus estructuras. Acudirán representantes municipales, propietarios y el arquitecto contratado por las comunidades de vecinos.

“Será un día de toma de decisiones” ha asegurado la alcaldesa Lorena Orduna que confía en que los vecinos del bloque 1 puedan regresar a su casas antes de Navidad, “ya que los informes extraoficiales que tenemos nos dicen que la estructura del edificio, que es independiente del resto, no está afectada. En el caso de los números 2, 3 y 4, se ha diseñado un procedimiento para apuntalar esos edificios para que puedan ser reparados posteriormente. "Esperemos que mañana nos den la buena noticia de que ya se puede empezar", ha manifestado Orduna quien además que el apuntalamiento de estos edificios es necesario para facilitar a las empresas que saquen el material voluminoso que permanece en su interior y continuar con su actividad económica en otros emplazamientos.

Orduna también ha expresado su deseo de que todos los vecinos puedan volver a sus casas "en menos de un año". Afirma que se está a la espera de conocer tanto los datos del coste como del tiempo que durará la rehabilitación para establecer un sistema de ayudas en el que se está trabajando junto al Gobierno de Aragón.

Orduna insiste en que el alojamiento está garantizado hasta después de Navidad para quienes más lo necesiten en hoteles, hostales y residencias. Además, se están concediendo ayudas de emergencia para las familias más vulnerables. Tras la Navidad, habrá que pensar a largo plazo, saber cuánto tiempo va a durar la rehabilitación y cuánto tiempo van a estar desplazados para intentar acomodarlos en viviendas y no en hoteles u hostales. Orduna ha reconocido que está siendo "un reto" encontrar pisos de alquiler para los afectados "a precios razonables". Insiste en hacer un llamamiento a las personas que cuenten con pisos vacíos para ponerlos en alquiler y ha asegurado que en Huesca hay más de 1.200 pisos vacíos. Además, la alcaldesa ha señalado que se mantiene activa de manera indefinida la oficina de ayuda a los vecinos afectados.

Por otro lado, Vox ha anunciado que presentará una moción para exigir al Ayuntamiento que asuma el realojo completo, la asistencia integral y todos los gastos derivados del desalojo de los vecinos de la plaza de Santa Clara. Orduna ha criticado al portavoz de Vox José Luis Rubió por utilizar la demagogia y la confrontación en un tema tan sensible.