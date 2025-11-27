Desalojados por riesgo de colapso cuatro bloques de viviendas en Huesca

Cuatro bloques de viviendas de la plaza Santa Clara en Huesca, han sido desalojados por riesgo de derrumbe. Se trata de los números 1, 2, 3 y 4, con 77 pisos en los que viven unas 200 personas. Aunque el peligro de colapso no es inminente el informe el arquitecto advierte de la pérdida de estabilidad de los pilares debido a un proceso de carbonatación de la de la armadura del hormigón.

El Ayuntamiento ha coordinado el desalojo con las comunidades de propietarios y un sistema ordenado para que los vecinos pudieran retirar enseres básicos. A la par, los servicios sociales y el área de Desarrollo han activado medidas de realojo provisional de aquellos vecinos que no tengan alternativa habitacional. El Ayuntamiento ha activado el nivel 1 de emergencia y el CECOPAL para coordinar estas tareas. Se ha instalado un puesto de mando avanzado en la misma plaza de Santa Clara para coordinar el proceso y atender a los vecinos.

Los edificios datan de los años 64 y 65 y pasaron la correspondiente ITE hace nueve años. El problema se ha detectado de manera reciente a raíz de unos trabajos en un local de la planta baja del número 4. Los técnicos han determinado que la mayoría de los pilares de la planta baja están afectados.

Los servicios de Urbanismo del Ayuntamiento y de Secretaría han procedido al proceso administrativo que ordena el desalojo a partir del informe del arquitecto de la propiedad. La Policía Local, junto con los servicios sociales, se ha encargado de comunicar el desalojo de manera formal.

Además de ofrecer realojo provisional a los vecinos que no cuenten con alternativa habitacional, el Ayuntamiento también ha buscando nuevos locales para que los comercios que se encuentran en los bajos de estos bloques puedan seguir realizando su actividad comercial. Se ha activado un teléfono de atención en información para los afectados el 974 292155