Tres detenidos en Huesca por robar materiales de obra valorados en más de 26.000 euros

Agentes de la Policía Nacional de Huesca han detenido a tres personas como autoras de un robo con fuerza cometido en unas obras situadas en el entorno de la Plataforma Logística Huesca Sur, donde sustrajeron numerosas herramientas profesionales valoradas en más de 26.000 euros.

Los hechos tuvieron lugar el pasado 31 de agosto, cuando los autores accedieron al recinto de las obras tras forzar la valla perimetral, fracturaron los sistemas de cierre de varios barracones destinados al almacenamiento de material de trabajo, apoderándose de una gran cantidad de herramientas profesionales utilizadas en las labores de construcción. La investigación determinó que los autores habían robado previamente una furgoneta, que utilizaron para cometer el asalto y transportar las herramientas.

Las pesquisas culminaron con la identificación y detención de los tres presuntos responsables. Uno de ellos, presenta una elevada reiteración delictiva, acumulando doce antecedentes policiales en los apenas nueve meses que lleva residiendo en Huesca. Precisamente, unos días antes de su detención por estos hechos, había sido arrestado tras ser sorprendido in fraganti mientras cometía un robo en el interior de un vehículo.