Incidencia trenes

Siguen los retrasos en el corredor AVE Madrid- Zaragoza- Barcelona

Siguen los retrasos en los trenes que circulan por el corredor del AVE Madrid- Zaragoza- Barcelona, tras la incidencia que se produjo ayer entre las localidades de Ricla y Plasencia de Jalón, donde se produjo un incendio de la cabina de cola de un tren de RENFE.

Onda Cero Aragón

Zaragoza |

El incendio en el vagón de cola provocó ayer incidencias en el servicio del AVE y continúa los retrasos
El incendio en el vagón de cola provocó ayer incidencias en el servicio del AVE y continúa los retrasos | DPZ

La circulación ferroviaria se ha restablecido parcialmente y los convoyes circulan en el tramo afectado por una única vía y con una limitación de velocidad de 80 kilómetros/ hora, lo que está provocando retrasos de hasta dos horas.

Mientras tanto, continúa las tareas de retirada del convoy afectado y la reparación de la catenaria. RENFE ha iniciado una investigación sobre las causas del origen del fuego. Además, esta incidencia está afectando a las conexiones con Navarra y La Rioja. Los pasajeros están soportando los retrasos hasta que la situación se normalice.

El incendio del tren afectó ayer a 33 trenes, 18 de ellos no pudieron salir y 14 quedaron detenidos entre estaciones. Más de 13.000 pasajeros de esta compañía se vieron afectados a los que hay que sumar los de OUIGO e IRYO.

Además, este martes se ha producido otra incidencia en la red ferroviaria aragonesa. Una avería producida a primera hora en un tren de mercancías entre La Zaida-Sástago y La Puebla de Híjar mantiene interrumpida la circulación entre ambas estaciones. Según ha informado Adif, la incidencia afecta al resto de trenes regionales que conectan Zaragoza con Reus.

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