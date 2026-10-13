Siguen los retrasos en el corredor AVE Madrid- Zaragoza- Barcelona

LEER MÁS El ADIF vuelve a limitar la velocidad en los trenes Madrid- Zaragoza

La circulación ferroviaria se ha restablecido parcialmente y los convoyes circulan en el tramo afectado por una única vía y con una limitación de velocidad de 80 kilómetros/ hora, lo que está provocando retrasos de hasta dos horas.

Mientras tanto, continúa las tareas de retirada del convoy afectado y la reparación de la catenaria. RENFE ha iniciado una investigación sobre las causas del origen del fuego. Además, esta incidencia está afectando a las conexiones con Navarra y La Rioja. Los pasajeros están soportando los retrasos hasta que la situación se normalice.

El incendio del tren afectó ayer a 33 trenes, 18 de ellos no pudieron salir y 14 quedaron detenidos entre estaciones. Más de 13.000 pasajeros de esta compañía se vieron afectados a los que hay que sumar los de OUIGO e IRYO.

Además, este martes se ha producido otra incidencia en la red ferroviaria aragonesa. Una avería producida a primera hora en un tren de mercancías entre La Zaida-Sástago y La Puebla de Híjar mantiene interrumpida la circulación entre ambas estaciones. Según ha informado Adif, la incidencia afecta al resto de trenes regionales que conectan Zaragoza con Reus.