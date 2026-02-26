"The fast line", del alemán Jochen Schmoll, Premio al Mejor Cortometraje en el PMFF

“The Fast Line” del alemán Jochen Schmoll se ha alzado con el premio al Mejor Cortometraje del V Pirineos Mountain Film Festival. El galardón valorado en 3.000 euros destaca por su “calidad técnica sobresaliente”; un trabajo que sigue a dos alpinistas en su intento de romper el récord de velocidad ascendiendo a la cima de las caras norte del Eiger, el Mönch y el Jungfrau (Suiza), lo que en palabras de los miembros del jurado es “el registro fílmico de un hito histórico”.

El Premio al Mejor Cortometraje de Aventura y Deporte dotado con 1.500 euros ha sido para “A Baffin Vacation. Love on Ice” de Rush Sturges y Skip Armstrong (Canada). Un viaje de 69 días por la isla canadiense de Baffin a través del esquí de cometa, la escalada y el kayak donde sus protagonistas proponen una “exaltación de la aventura de gran exigencia en una región inhóspita”, como expresa el acta oficial del festival.

Por su parte, “Gypaetus: The Last Bone Breaker” (España/Reino Unido) de Juan de la Cueva Aldea se ha llevado el reconocimiento a Mejor Cortometraje de Cultura y Naturaleza, dotado también con 1.500 euros. El jurado destaca de él su imagen y narración “para ayudar a consolidar la conservación de esta magnífica especie”, el quebrantahuesos.

La audiencia con sus votos se ha decantado por el cortometraje francés “Far Enough” de Julien Carot, obteniendo así el Premio del Público – Trofeo Ciudad de Huesca. Una aventura de 11.500 kilómetros en bicicleta y 80.000 metros de desnivel positivo desde Chamonix hasta Ama Dablam en Nepal. El mejor guión (otorgado por la localidad de Benasque) ha ido a parar a “iNNER FiGHT” de la española Nuria Castán, en el apartado de Mejor Cortometraje Iberoamericano, otorgado por la localidad de Barbastro, el galardón ha recaído en el brasileño “Rock: Feminine Noun” de Patricia Meschick y Larissa Corino.

El palmarés se completa con Ixigoleta y Bordón de la aragonesa Silvia Orós Daga como Mejor cortometraje rodado en el Pirineo (otorgado por la localidad de Boltaña). Además de dos menciones especiales para Black Eyes de Mateo Arango (Australia) y SAMA de Bachar Khattar (Alemania). La categoría de Mejor Cortometraje de Animación otorgada por la localidad de Tarbes ha quedado desierta ante la ausencia de cintas de este formato.

El certamen mantiene el pulso de su programación con el premio de honor para Jerónimo López, el estreno este viernes de la miniserie "La vida secreta de los alcorques vivos", a las 19'30 horas en el Salón Azul del Casino, y la presentación oficial del Tour PMFF 2026 que tendrá lugar el sábado 28 en el Palacio de Congresos de Huesca antes de viajar a Barbastro, Boltaña, Benasque y Tarbes.