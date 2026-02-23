Montaña, aventura y naturaleza se fusionan en el Pirineos Mountain Film Festival

Huesca acoge desde este lunes 23 y hasta el sábado 28 de febrero una nueva edición del Pirineos Mountain Film Festival, el festival de cine de montaña, aventura y naturaleza de los Pirineos. Una propuesta sustentada por el concurso oficial de cortometrajes donde participan 18 trabajos de Europa, América y Oceanía; obras marcadas por la adrenalina, historias de superación, igualdad, compañerismo y descubrimiento personal. La experiencia visual propone un viaje por parajes de una belleza natural incuestionable como los Alpes suizos, al Ártico Noruego, el corazón de Nepal o los propios Pirineos. El espectador podrá disfrutar de forma gratuita en el Teatro Olimpia (desde hoy y hasta el miércoles) de dos sesiones diarias: 17:00h y 18:30h, en las que se encontrará especialidades como escalada, esquí alpino, bicicleta, kayak, snowboard o esquí con cometa.

El PMFF cuenta además con una amplia y diversa programación paralela que contiene largometrajes, conferencias y presentaciones. El martes 24 y el miércoles 25, todavía en el Teatro Olimpia pero en sesión de tarde-noche (20:30h), se proyectaran respectivamente dos largometrajes internacionales multipremiados donde la mujer toma las riendas y el protagonismo del relato en la alta montaña. La primera es Lady Everest, un documental sobre Junko Tabei, la primera mujer en hacer cima hace más de 50 años en el pico más alto del mundo, el Everest; la segunda es Girl Climber, una producción austriaco-estadounidense que narra la historia de Emily Harrington, una escaladora profesional con el objetivo de ascender en menos de 24h El Capitán de Yosemite, un récord que rompería cualquier barrera de género y consolidaría su legado histórico.

La jornada del jueves 26 el protagonismo absoluto será para el Premio Honorífico del Pirineos Mountain Film Festival 2026 (el palmarés se dará a conocer esa misma mañana) y en este año ha ido a parar al alpinista, geólogo e investigador científico Jerónimo López. El primer español (junto a Gerardo Blázquez) en alcanzar la cumbre de uno de los 14 ochomiles existentes, el Manaslu, y una de las voces más acreditadas en el estudio del “continente helado”, él mismo será quien impartirá una conferencia con entrada gratuita en el Palacio Villahermosa de título ‘Antártida, Ártico y montañas: laboratorios del cambio climático’. Esa misma tarde, el que ha sido presidente del Comité Científico internacional para la Investigación en la Antártida, subirá al escenario del Teatro Olimpia para recibir el tributo por toda su trayectoria profesional, momentos antes del preestreno de su documental más reciente Himalaya+50. Cambios de las montañas más altas del mundo. Ambas actividades están organizadas por PMFF y pertenecen al Tour del Talento 2026 Huesca de Fundación Princesa de Girona, coorganizado con el Ayuntamiento de Huesca.

El viernes 27 a las 19:30 en el Salón Azul del Casino de Huesca se desplegará la “alfombra verde” para la premier de La vida secreta de los alcorques vivos, una minserie documental de tres capítulos ideada por la bióloga oscense Lorena Escuer. La Premio Aragón Medio Ambiente 2025 presenta un proyecto propio donde propone la transformación del paisaje urbano de tres ciudades (Vitoria-Gasteiz, Rivas-Vaciamadrid y la propia capital oscense) a través de un elemento de un metro cuadrado: el alcorque.

Como culmen de su paso por Huesca, el certamen se reserva el sábado 28 para el arranque oficial del Tour PMFF. Será a las 19:30h cuando el Auditorio Carlos Saura del Palacio de Congresos de Huesca se llene para disfrutar de esta sesión especial pensada “por y para el disfrute visual del público de cualquier edad”, como explica David Asensio director de la cita. Los seis cortometrajes de sección oficial que la configuran inician aquí su recorrido, pero viajarán tanto a nivel nacional como internacional, teniendo ya fechas confirmadas para el resto de sedes oficiales: Barbastro el viernes 13 de marzo, Boltaña el sábado 28 de marzo, Benasque el sábado 4 de abril y Tarbes el viernes 15 de mayo.