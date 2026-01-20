Jerónimo López, premio honorífico del Pirineos Mountain Film Festival

LEER MÁS 18 cortometrajes compiten en la edición 2026 del Pirineos Mountain Film Festival

El alpinista, geólogo e investigador científico Jerónimo López recibirá el Premio Honorífico del Pirineos Mountain Film Festival 2026, un reconocimiento que quiere destacar su trayectoria y labor. López fue (junto a Gerardo Blázquez) el primer español en alcanzar la cumbre de uno de los 14 ochomiles existentes, el Manaslu; junto a este hito destacan otros logros como las primeras escaladas españolas al Hidden Peak en el Karakorum o a algunas de las grandes vías del valle de Yosemite en California.

Su labor científica es equiparable a la deportiva, habiendo sido presidente del Comité Científico internacional para la Investigación en la Antártida, un continente donde lleva participando en investigaciones desde 1988. El homenaje será el jueves 26 de febrero y constará de un acto de entrega (20:30h) en el Teatro Olimpia donde además tendrá lugar el preestreno de su documental "Himalaya+50. Cambios de las montañas más altas del mundo".

Además, el jueves por la mañana el galardonado impartirá una conferencia con entrada gratuita en el Palacio Villahermosa de título ‘Antártida, Ártico y montañas: laboratorios del cambio climático’ con el objetivo concienciar al público más joven y estudiantes. “El trabajo y trayectoria de Jerónimo son un fiel reflejo de todos los valores que propone y defiende nuestro festival, premiar su figura es un privilegio y una forma de agradecer su labor por el medio natural” declara David Asensio, director del PMFF. El certamen además ha abierto las inscripciones para la VI Trail ‘Hoya de Huesca’ hasta el 17 de febreo. La denominada “Carrera con Vermú” está organizada por Peña Guara y se disputará el domingo 22 de febrero. Dos recorridos para amoldarse a cualquier tipo de deportista, 16 o 26 km por los rincones más destacados a nivel paisajístico que rodean la capital altoaragonesa (Castillo de Montearagón, Trincheras del Saso de Tierz…). Las inscripciones para ambas modalidades pueden completarse a través de la página web de Peña Guara.

Cada edición desde su origen, el certamen ha completado su oferta cultural con una exposición y este año no será menos. El autor de la muestra fotográfica ‘Vértigo Vital’ es Chechu Arribas, quien además firma la imagen del cartel de esta edición del PMFF; una selección de 36 instantáneas tomadas por todo el mundo que nos muestran la belleza más salvaje de la práctica de los deportes de montaña, Fundación Ibercaja / Palacio Villahermosa acogerá del 2 al 17 de febrero esta espectacular colección, sirviendo así de preámbulo para las sesiones oficiales a concurso en el Teatro Olimpia (23, 24 y 25 de febrero) y la presentación del Tour el sábado 28 en el Palacio de Congresos de Huesca.