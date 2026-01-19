El sector primario clamará contra Mercosur con una tractorada en Zaragoza

Las organizaciones agrarias UAGA, UPA, ASAJA y ARAGA se movilizarán este miércoles en Zaragoza con una gran tractorada en contra del acuerdo de Mercosur aprobado por la Unión Europea y que se firmó este fin de semana en Paraguay. Bajo el lema “Defendamos nuestro campo y vuestra alimentación” los tractores partirán desde Avenida Pirineos por el Puente de Santiago hasta el Paseo de la Independencia, donde aparcarán durante horas.

Desde allí se hará una manifestación a pie pasando por el Departamento de Agricultura, en la Plaza San Pedro Nolasco, y la Delegación del Gobierno, en la Plaza del Pilar. La salida se realizará pasando por el Paseo María Agustín, donde está la sede del Gobierno de Aragón, y también por el Palacio de la Aljafería, que albergan las Cortes.

Las organizaciones protestarán por un acuerdo que perjudica gravemente a sus explotaciones y al modelo de agricultura familiar que prima en Aragón, al no exigir las mismas condiciones que impone la Unión Europea como controles sanitarios o laborales.

Además del acuerdo, clamarán por la intención de recorte de la PAC desde 2027 de más de un 20%, lo que supondría perder más de 100 millones de euros anuales en Aragón. A pesar de las modificaciones que ha introducido la Unión Europea tras las protestas en Bruselas, las organizaciones consideran que “no es suficiente”.

Otra de las reivindicaciones será por los bajos precios, que dificultan la rentabilidad incluso en épocas de buenas cosechas, como ha ocurrido este año con el cereal. Está previsto que se elabore una tabla reivindicativa que recoja todas las protestas dirigidas a las distintas administraciones con la consigna “De Europa a Aragón y de Von Der Leyen a Rincón”.

Client Challenge JavaScript is disabled in your browser. Please enable JavaScript to proceed. A required part of this site couldn’t load. This may be due to a browser extension, network issues, or browser settings. Please check your connection, disable any ad blockers, or try using a different browser.

El sector ha pedido a las organizaciones de consumidores y a la ciudadanía en general que se sume a esta protesta.