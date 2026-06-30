Teruel abre el viernes su nueva piscina climatizada

La nueva piscina climatizada de Los Planos abrirá sus puertas este viernes 3 de julio a las 9.00 horas, poniendo en marcha unas instalaciones que sustituirán a la antigua piscina climatizada de Teruel, construida en 1974.

Cuentan con un vaso principal de 25 metros y ocho calles, dos más que la anterior piscina, además de un segundo vaso de 16 metros y cuatro calles destinado a cursos de aprendizaje y una piscina terapéutica para bebés, rehabilitación y actividades como aquagym.

También dispone de una sala polivalente para entrenamientos, un graderío con 172 asientos y grandes cristaleras con vistas al entorno de Los Planos.

La nueva piscina ha costado 6,2 millones de euros, de los que 2,7 millones han sido aportados por el Ayuntamiento de Teruel y 3,5 millones por el FITE.

La alcaldesa, Emma Buj, ha destacado que la piscina es la instalación deportiva con más usuarios de la ciudad y ha confiado en que las nuevas instalaciones permitan aumentar esa cifra y atraer competiciones.

Con la entrada en funcionamiento del nuevo edificio, la antigua piscina climatizada cerrará sus puertas para estudiar su futuro. El Ayuntamiento analizará cuánto costaría rehabilitarla para que pudiera seguir funcionando como piscina climatizada o qué otros usos podría tener. Mientras tanto, la Asociación de Vecinos del Ensanche ya ha trasladado su deseo de que el edificio mantenga ese uso.

Por su parte, la vicepresidenta del Gobierno de Aragón, Mar Vaquero, ha defendido la importancia del FITE para impulsar proyectos que mejoran los servicios públicos y ayudan a fijar población.