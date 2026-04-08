El tapeo zaragozano se prepara para otra edición de 'Saborea nuestros barrios'

Una de las novedades está en el número de bloques, que pasa de cinco a cuatro para esta tercera edición. "Además, este año se promueven una serie de concursos en redes sociales en los que los consumidores podrán optar a lotes del vino oficial del concurso de Grandes Vinos y Viñedos", explica el gerente de la Asociación de Cafés y Bares, Luis Femia.

El concurso se desarrollará entre los jueves y domingos de dos semanas consecutivas por bloque. El primero de ellos lo conforman los barrios de San José, Torrero-La Paz, Parque Venecia y Las Fuentes, y se desarrollará del 16 al 19 y del 23 al 26 de abril. El segundo bloque incluye al Rabal, Casco Histórico, Valdefierro-Oliver y Miralbueno, y se desarrollará el 7 al 10 de mayo y del 14 al 17 de mayo.

El certamen continuará entre los días 18 y 21 de junio y del 25 al 28 de junio en el bloque 3, que incluye los distritos de Universidad, Casablanca, Distrito Sur, Actur, Almozara y Barrios Rurales, Y después del verano se pondrá el broche a la tercera edición de Saborea nuestros barrios en los distritos Centro y Delicias, que componen el bloque 4, del 17 al 20 y del 24 al 27 de septiembre.