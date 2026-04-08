GASTRONOMÍA

El tapeo zaragozano se prepara para otra edición de 'Saborea nuestros barrios'

Ayuntamiento de Zaragoza y Asociación de Cafés y Bares han presentado la tercera edición de un certamen que busca poner en valor la gastronomía local en los distritos de la Ciudad. Se divide en cuatro bloques que agrupan los diferentes distritos. El primer bloque arrancará el próximo 16 de abril y el último cerrará el certamen el 27 de septiembre.

José Antonio Alaya

Zaragoza |

Una de las novedades está en el número de bloques, que pasa de cinco a cuatro para esta tercera edición. "Además, este año se promueven una serie de concursos en redes sociales en los que los consumidores podrán optar a lotes del vino oficial del concurso de Grandes Vinos y Viñedos", explica el gerente de la Asociación de Cafés y Bares, Luis Femia.

El concurso se desarrollará entre los jueves y domingos de dos semanas consecutivas por bloque. El primero de ellos lo conforman los barrios de San José, Torrero-La Paz, Parque Venecia y Las Fuentes, y se desarrollará del 16 al 19 y del 23 al 26 de abril. El segundo bloque incluye al Rabal, Casco Histórico, Valdefierro-Oliver y Miralbueno, y se desarrollará el 7 al 10 de mayo y del 14 al 17 de mayo.

El certamen continuará entre los días 18 y 21 de junio y del 25 al 28 de junio en el bloque 3, que incluye los distritos de Universidad, Casablanca, Distrito Sur, Actur, Almozara y Barrios Rurales, Y después del verano se pondrá el broche a la tercera edición de Saborea nuestros barrios en los distritos Centro y Delicias, que componen el bloque 4, del 17 al 20 y del 24 al 27 de septiembre.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer