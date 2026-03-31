Sobrarbe, primer destino Starlight de la provincia de Huesca

Sobrarbe ha sido reconocido oficialmente como Destino Turístico Starlight por la Fundación Starlight, convirtiéndose en el primer territorio de la provincia de Huesca en obtener este distintivo internacional que acredita la calidad de sus cielos nocturnos y su compromiso con la protección frente a la contaminación lumínica.

Durante el proceso de auditoría, los expertos de la Fundación Starlight han destacado la extraordinaria calidad del cielo de Sobrarbe, que ha llegado a impresionarles muy positivamente, reforzando el valor del reconocimiento obtenido.

Este distintivo sitúa a Sobrarbe como un territorio de referencia para el desarrollo del astroturismo, una modalidad en crecimiento que combina naturaleza, divulgación científica y sostenibilidad. El presidente de la Comarca de Sobrarbe, José Manuel Bielsa, ha señalado que “esta certificación es el resultado del trabajo conjunto del territorio y abre nuevas oportunidades para diversificar la oferta turística y atraer visitantes interesados en experiencias vinculadas al cielo nocturno”. “Con este proyecto buscamos que los vecinos de Sobrarbe desarrollen una relación más respetuosa y saludable con el medio”, concluye.

Como parte de las acciones previstas, la Comarca ya trabaja en la creación de una red de 12 miradores Starlight repartidos por todo el territorio, así como en la puesta en marcha de formación oficial dirigida a guías de naturaleza, guías turísticos y profesionales de la astrofotografía. Asimismo, se impulsarán medidas en colaboración con los municipios para mejorar la iluminación exterior y seguir preservando la calidad del cielo nocturno. Este proyecto se enmarca en el Plan de Sostenibilidad Turística en Destino 365.