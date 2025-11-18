Los eclipses centrarán las jornadas "Estrellas en el Pirineo de Aínsa y Boltaña"

LEER MÁS El eclipse de 2026 se podrá ver en 82 pueblos de Teruel

Los tres grandes eclipses que se verán en España los tres próximos años centran las XXIV Jornadas de Astronomía “Estrellas en el Pirineo” que se celebrarán del 21 al 23 de noviembre en Aínsa y Boltaña.

Las jornadas, que reunirán alrededor de 200 personas en la comarca de Sobrarbe, hablarán de esta extraordinaria secuencia de eventos astronómicos que se podrá observar en distintos puntos de nuestro país, entre otros la parte sur de Huesca. El eclipse solar total del 12 de agosto de 2026, comenzará en torno a las 20:26 horas, y se podrá observar durante "un minuto y medio aproximadamente", ha indicado el presidente de la Agrupación Astronómica Alberto Solanes. El eclipse de 2027 se observará en el sur de España y tendrá una duración de "más de cinco minutos", mientras que el de 2028 también se podrá ver en la Península ibérica pero no será total, sino que será un eclipse anular. Solanes considera que es una oportunidad "única en la vida" y que moviliza a miles de personas.

Varias de las charlas de estas jornadas astronómicas tratarán precisamente sobre los eclipses y sus protagonistas. Así el viernes 21, a las 10,15 horas, Javier Rodríguez-Pacheco, catedrático de Astrofísica de la Universidad de Alcalá hablará de "El Sol como nunca lo habías visto: la misión solar Orbiter" mientras que Javier Ventura Académico de la Real Academia de Ingeniería de España halará a las 12 horas sobre "Nuevas infraestructuras de comunicación y navegación lunar: hacia un nuevo paradigma en la exploración lunar". Además el viernes a las 17 horas el astrónomo y divulgador Jordi Lopesino ofrecerá la charla "¿Hay alguien ahí? Una revisión actual de la paradoja de Fermi.

La Agrupación Astronómica de Huesca ofrece un fin de semana muy intenso y variado, que además de las charlas incluye talleres astronómicos, observaciones nocturnas, libros sobre Astronomía y un especial homenaje al astrónomo aficionado aragonés Joaquín Vidal, cuyo material también estará en exposición. El Palacio de Congresos de Boltaña y el Castillo de Aínsa serán los escenarios que acogerán los distintos actos del programa.

Actividades como estas jornadas incrementan el turismo y ayudan a fijar la población y el empleo en localidades como Aínsa. Su alcalde, Enrique Pueyo, destaca las buenas cifras que, en cuanto a turismo, población y empleo presenta en los últimos meses el municipio y también la comarca de Sobrarbe. Las actividades turísticas y deportivas, o jornadas como “Estrellas en el Pirineo”, ayudan a desestacionalizar el turismo y a asentar incluso la población. Hasta finales de septiembre, Aínsa ha recibido 455.000 turistas. La población sobrarbense, que cuenta con una tasa de desempleo del 4%, está llegando a los 2.400 habitantes y la comarca de Sobrarbe se acerca a los 7.800. No obstante Pueyo critica que en el Sobrarbe se reciben menos inversiones que las comarcas con estaciones de esquí, por lo que reivindican una mayor atención de las instituciones

Por su parte, la concejala de Boltaña María Eugenia Lavilla ha destacado el carácter dinamizador de las jornadas, tanto en el ámbito económico como en el cultural y social, y ha subrayado además su contribución a la desestacionalización del turismo.