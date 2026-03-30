Sesenta mil euros para impulsar diez nuevas investigaciones sobre el Alto Aragón

El Instituto de Estudios Altoaragoneses, organismo de la Diputación Provincial de Huesca, ha resuelto la convocatoria de ayudas a la investigación de 2026 con la concesión de diez apoyos económicos para proyectos centrados en el patrimonio, la historia, la ciencia, la salud y la realidad social del Alto Aragón. La convocatoria ha recibido 57 solicitudes y la cuantía total destinada a estas ayudas asciende a 60.000 euros.

El diputado provincial de Cultura, Carlos Sampériz, ha destacado que estas ayudas “son una apuesta clara por el conocimiento y por el talento investigador vinculado a nuestro territorio” y ha subrayado que “el IEA sigue siendo una herramienta fundamental para apoyar trabajos que ayudan a comprender mejor el Alto Aragón, su pasado, su presente y también sus retos de futuro”.

Los diez proyectos seleccionados dibujan un mapa muy amplio de temas y enfoques. Entre ellos figuran una investigación sobre los manuscritos inéditos de Bartolomé Leonardo de Argensola, a cargo de Verónica Tartabini; un estudio de Kilian Jungkeit para identificar granos de polen de gramíneas subalpinas mediante microespectroscopía; y el trabajo de Ester Pardina sobre la arquitectura vernácula de la Val de Chistau y las bases para su salvaguarda.

También han sido respaldados el proyecto arqueológico de Ekaterina Shveygert sobre los yacimientos musterienses de Roca San Miguel y Cueva de los Moros I de Gabasa, así como la investigación de Diego Vázquez-Prada para caracterizar y datar cuevas antropogénicas en el Somontano de Guara con técnicas multidisciplinares.

La resolución incluye además el estudio de Ana Rosa Maza sobre las mujeres que trabajaron en el servicio doméstico en Huesca entre 1959 y 1975; el análisis de Francisco Pradas sobre el impacto del fútbol sala femenino en la salud de jugadoras del Alto Aragón; la investigación de Sergio Barta sobre la elección de platos locales a través de experiencias con realidad aumentada; el trabajo de Isabel María Gutiérrez sobre el corral de comedias de la ciudad de Huesca; y el proyecto de Jesús Bosque para digitalizar y documentar treinta y dos años de la Muestra de Realizadores Oscenses.

Con esta nueva resolución, la Diputación Provincial de Huesca y el IEA reafirman su respaldo a una investigación muy pegada al territorio, capaz de abrir nuevas miradas sobre el Alto Aragón desde disciplinas tan distintas como la arqueología, el arte, la biomedicina, las ciencias naturales, las ciencias sociales, la historia, la literatura o la comunicación audiovisual.