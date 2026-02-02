Senderos con Historia por donde pasaron de íberos hasta los maquis

Al igual que ahora nos movemos por carreteras de un punto a otro, antiguamente también se utilizaban vías para llegar de una localidad a otra, buscando la mejor ruta para desplazarse, teniendo en cuenta que los medios eran diferentes. Eran senderos, caminos y algunos no estaban marcados, sino que se dejaban intuir por donde podía ser más fácil acceder. Estas rutas son las que se están recuperando a través de un proyecto que se denomina Senderos con Historia.

La inquietud de un grupo de amantes de la naturaleza y de la práctica deportiva con bicicleta les llevó a crear una asociación para continuar con el trabajo que habían realizado desde varios ayuntamientos en recuperar senderos en la provincia de Teruel. “Estamos en la España vaciada y entre los 12 pueblos que actualmente forman parte del proyecto de Senderos con Historia no llegamos a 3.500 habitantes con una densidad de población de 6 habitantes por kilómetro cuadrado”, explica uno de sus impulsores,Juan Luis Aguilar, quien añade que se trata de una dificultad para mantener un recurso turístico como este.

Comenzaron con cinco pueblos de la comarca del Matarraña y organizaron diferentes pruebas de All Mountain MTB y de distintas modalidades ciclistas, la gente comenzó a creer en el proyecto y ahora son doce municipios los que forman parte de Senderos con Historia, incluso se suma alguna de Castellón, “porque nuestro objetivo es recuperar los senderos de lo que fue la antigua Corona de Aragón”, explica Aguilar. Y no sólo están pensadas para los amantes de la bicicleta, sino también para los amantes de la naturaleza y del senderismo, para deportistas y para familias.

“El proyecto es mucho más que recuperar los senderos, es conocer la historia de ese territorio para que se sientan orgullosos de su tierra y se ponga de manifiesto el valor de esta tierra y para que quienes vengan, lo conozcan”, indica Juan Luis Aguilar. Para ello hay mucho trabajo de investigación de fondo y muchas horas hablando con los mayores de cada uno de los pueblos que son su mejor fuente de información. De hecho, hace unas semanas señalizaron un tramo de un antiguo campamento maqui que conducía a un polvorín.