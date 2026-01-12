Los voluntarios mantienen más de 600 kilómetros de senderos turísticos en Aragón

LEER MÁS Más de 20.000 kilómetros de senderos en Aragón para conocer el territorio

Más de 600 kilómetros en 2025 y con la aspiración de llegar a los 700 en 2026. Este es el balance de los senderos turísticos de Aragón mantenidos por el grupo del programa de Voluntariado impulsado por la Federación Aragonesa de Montañismo y el Gobierno de Aragón. En la comunidad aragonesa hay más de 20.000 kilómetros de senderos señalizados que permiten la práctica deportiva y turística, pero para ello es necesario que se encuentren en las mejores condiciones y de ello se han encargado 130 voluntarios de diferentes clubes de montaña.

Las principales labores que se desarrollan son las de desbroce y repintar las marcas de las rutas, para ello “hacemos un cursillo de formación para los voluntarios que quieran participar, se les da el material necesario como tijeras, guantes, pintura, se les paga el kilometraje de los desplazamientos y un seguro”, explica Alfredo Barberán, coordinador del programa de Mantenimiento de Senderos Turísticos de la Federación Aragonesa de Montaña, quien añade que no es un programa exigente ya que “sólo les exigimos dos salidas al año”.

El programa comenzó en el año 2024 y en el último año, se ha trabajado en cuatro rutas: la GR 1 (Sendero Histórico, 325 kilómetros en 16 etapas, desde el límite con Lérida en Puente de Montañana hasta la frontera con Navarra en Sos del Rey Católico), GR 16 (Sendero del Serrablo), GR 234 (Sendero de la Jorgeada) y GR 268 (Camino de San Úrbez) y han participado socios de seis clubes: Centro Excursionista de Ribagorza, de Graus; Los Javieres, de Huesca; Montañeros de Aragón Barbastro; Peña Guara, de Huesca; Peña Edelweiss, de Sabiñánigo; y Os Andarines de Aragón, de Zaragoza. Barberán recalca el lema de este programa “los senderos en Aragón es cosa de todos”.