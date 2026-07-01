Rubén Blades, premio Pirineos Sur a la diversidad cultural

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El Festival Internacional de las Culturas Pirineos Sur ha anunciado que el Premio Pirineos Sur a la Diversidad Cultural 2026 será para Rubén Blades, una de las voces imprescindibles de la música latina contemporánea y un artista que ha sabido unir, como pocos, creación musical, pensamiento crítico y compromiso con su tiempo. La noticia coincide con otro hito que confirma la gran acogida de esta edición: la noche del 23 de julio, con Valeria Castro, Carlos Ares y Ester Vallejo, acaba de agotar localidades y se suma a los dos sold out ya comunicados de LA M.O.D.A. y Sanguijuelas del Guadiana (16 julio) y Dani Fernández y Hens (18 julio).

Un año más, la Diputación Provincial de Huesca reconoce el poder transformador de la música y distingue a un creador cuya obra ha contribuido a ensanchar los límites de la música popular latinoamericana. A lo largo de más de cinco décadas de carrera, Blades ha convertido la salsa en un espacio narrativo, político y poético desde el que hablar de desigualdad, migración, identidad, violencia, dignidad y esperanza. Tal como ha manifestado Carlos Sampériz, diputado de Cultura de la institución, “hay artistas que dejan canciones y artistas que dejan un legado. Rubén Blades pertenece a esa categoría excepcional de creadores cuya obra ha acompañado a varias generaciones y ha terminado formando parte de la memoria colectiva de millones de personas”. Por esta razón, “la concesión del Premio Pirineos Sur a Rubén Blades es mucho más que un reconocimiento a una carrera brillante. Es un homenaje a una voz que ha sabido interpretar su tiempo, a un artista que ha enriquecido la cultura iberoamericana y a un creador cuya influencia seguirá viva durante mucho tiempo”, ha añadido.

Por otro lado, la directora de Pirineos Sur, Amalia Ortiz, ha destacado que “la trayectoria de Rubén Blades representa plenamente los valores que promueve nuestro festival desde hace más de tres décadas. El respeto a la diversidad, el intercambio cultural y sobre todo la música como un lenguaje universal capaz de acercar pueblos y realidades diferentes. Por todo ello, estamos muy felices de rendir homenaje a un artista imprescindible cuya obra sigue inspirando al mundo entero”.

Blades actuará el domingo 19 de julio en el Auditorio Natural de Lanuza junto a la Roberto Delgado Big Band, formada por 20 músicos panameños que lo acompañan desde 2010. Y será precisamente sobre el escenario donde recibirá este premio, compartiendo así con el público un reconocimiento que vuelve a situar la diversidad cultural en el centro de la experiencia Pirineos Sur. Nacido en Panamá en 1948, Blades es una figura fundamental para entender la evolución de la música latina desde la segunda mitad del siglo XX. Su llegada a Nueva York y su vinculación con la escena salsera transformaron el género con una nueva manera de escribir canciones: más urbana, más literaria y profundamente conectada con las realidades sociales de América Latina. Temas como Pedro Navaja, Plástico, Buscando América o Decisiones forman parte de un legado que ha marcado a varias generaciones.

A lo largo de su carrera ha recibido numerosos reconocimientos internacionales, entre ellos 12 premios Grammy y 13 Latin Grammy, y en 2021 fue nombrado Persona del Año por la Academia Latina de la Grabación. Su dimensión musical convive con una trayectoria pública poco habitual: abogado de formación, actor, candidato presidencial en Panamá, ministro de Turismo de su país entre 2004 y 2009 y Embajador Mundial contra el Racismo de Naciones Unidas en el año 2000.

Por otro lado, tras el reciente sold out de LA M.O.D.A. y Sanguijuelas del Guadiana (16 julio) y el anunciado hace un mes con Hens y Dani Fernández (18 julio), Pirineos Sur 2026 acaba de colgar su tercer cartel de entradas agotadas. La jornada del 23 de julio, protagonizada por Valeria Castro, Carlos Ares y Ester Vallejo ha completado su aforo confirmando la gran respuesta de esta edición gracias a una programación caleidoscópica que une músicas, lenguas, acentos y públicos diversos. Las entradas para el resto de los conciertos pueden conseguirse en la web oficial del festival www.pirineos-sur.es e incluyen las fiestas post-concierto. Los tickets para asistir exclusivamente a estas sesiones dj pueden adquirirse en la web y en la taquilla por un importe de 12 euros con consumición incluida.