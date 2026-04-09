Un reparto de lujo estrena en Zaragoza 'El Efecto'

La actriz zaragozana Elena Rivera es la joven Connie, que siente una conexión especial con Tristan, encarnado por Itzan Escamilla, pero no saben si es real. "Todo lo que empiezan a sentir estos dos no saben si es amor real o forma parte de este ensayo clínico, de estar tanto tiempo encerrados...".

Alicia Borrachero es la médico que convive a diario con la evolución de los pacientes sometidos al ensayo y que choca por su sentido de la ética con el personaje de Fran Perea, el psiquiatra que dirige la investigación, quien está dispuesto a saltarse todo principio moral en beneficio de su investigación. "Es un revolucionario que piensa que el ser humano puede ejercer control sobre muchas cosas y piensa que el amor es una de ellas", señalada el artista malagueño.

Los cuatro actores que protagonizan 'El Efecto' también han destacado la propuesta escénica, que podría calificarse de minimalista, de su director, Juan Carlos Fisher. "Es una experiencia sensorial para el público, es como entrar en otra dimensión; desde la música a los efectos de sonido e iluminación"