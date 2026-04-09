El festival Sizigia congregará a 10.000 personas en La Sotonera coincidiendo con el eclipse de agosto

El festival Sizigia Eclipse congregará a más de diez mil personas de todo el mundo del 10 al 14 de agosto en torno al embalse de la Sotonera. El evento, organizado por Own Spirit, desplegará en este privilegiado entorno natural cuatro escenarios diferentes, zona de acampada y zona holística, entre otros, repartidos en más de 55 hectáreas.

Con más de 200 artistas de primer nivel y un gran despliegue técnico y artístico, este festival de música underground convertirá La Sotonera en epicentro del llamado movimiento de la Tribu del eclipse. Los asistentes, podrán disfrutar así de la propuesta “Origen”, una “dancefloor” de 360 grados, con artistas como Tristan, Astrix, Avalon o Liquid Soul. “También pondremos una música ‘Goa’ y otro escenario será el “Ombra Sonora”, dedicado a “frecuencias más profundas”, de Techno y Psytechno, con artistas como Víctor Ruiz, Extrawelt o Raxon. Habrá otro escenario, “más chill out”, con músicos como Oliver Koletzki, Desert Dwellers o Frida Darko y que han denominado “Lumina”, ha señalado el CEO del Festival Francesc Ibáñez.

También habrá “un escenario único”, que estará en marcha solamente durante el eclipse. Habrá dos esculturas de más de siete metros de un artista reconocido mundialmente, Daniel Popper, videomapeadas por Hybrid Project. Durante el eclipse se parará el festival, para que todo esté en silencio y se realizará una ceremonia que será acompañada por Mark Pulido, que tiene el instrumento más grande del mundo de campanas de alta frecuencia (las Bilas). Los asistentes verán así el eclipse entre las dos estatuas. Habrá además una zona holística, con experiencias como yoga o reiki. El festival incluye también actividades para niños y familias.