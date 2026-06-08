Gozarte

La relación entre los Castillos del Loira y Leonardo Da Vinci

Una propuesta de historia y cultura para este verano, para el mes de agosto concretamente. ¿Qué les parece disfrutar de cultura, de tradición, de historia, conociendo una zona que hace ya 25 años la UNESCO declaró Patrimonio de la Humanidad? Desde Gozarte proponen un viaje al Valle del Loira para disfrutar no sólo de los famosos castillos, sino también de algunas curiosidades como la relación con Leonardo Da Vinci.

Lourdes Funes

Zaragoza |

Castillos del Loira/Gozarte

Hace 25 años, la UNESCO declaró al Valle del Loira como Patrimonio de la Humanidad. Se trata de un enclave con un color y una naturaleza muy especial que le da el propio rio, el Loira, con un caudal majestuoso. Carlos Millán, de Gozarte, explica que este paisaje es lo que hace que se diga que “Francia es un gran jardín” y es que los espacios naturales se cuidan como si fueran jardines. El rio del Loira es protagonista porque es navegable, lo que favorece que se pueda acceder no sólo a castillos sino también a monasterios, al ámbito rural y a cuevas.

No sólo los paisajes, Carlos Millán destaca también la rica gastronomía de este valle, sobre todo imprescindibles son sus vinos, pero también es una zona repleta de curiosidades como la que asocia a Leonardo Da Vinci con los castillos del Loira. Millán explica que el genio italiano viajó a Amboise, ya de mayo, a petición de la madre de Francisco I de Francia, Luisa de Saboya.

El rey francés le ofreció una generosa suma de dinero y vivienda para que se trasladara desde Italia. Fue en Amboise donde pasó sus últimos años de vida. Se trata de la Château du Clos Lucé y ahora, como indican desde Gozarte, es visitable. En el tiempo que vivió ahí no paró de crear. Se cree que la escalera del castillo de Chambord fue diseñada por Da Vinci. Se trata de una escalera de doble hélice, “son dos rampas paralelas en las que nunca te cruzas, pero te ves con la persona que está enfrente”, indica Millán.

Leonardo Da Vinci está enterrado en una capilla del castillo real de Amboise. Originalmente lo enterraron en “una basílica que estaba ubicada en los jardines de este lugar, pero luego se trasladaron los restos a esta capilla”, explica Carlos Millán.

Para descubrir todos estos misterios y curiosidades, desde Gozarte han organizado un viaje en agosto por el Valle del Loira en el que se visitan algunos de los enclaves y castillos más emblemáticos, como castillo y la colegiata de Saint Ours, Chenonceau, el palacio real de Blois o Chambord, entre otros muchos.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer