Reivindican la mejora de la línea Madrid-Barcelona, pero sin cierre completo

A pesar de que el Ministerio lo ha descartado, el Gobierno aragonés continúa rechazando el cierre de la línea Madrid-Zaragoza- Barcelona para acometer obras de remodelación y critica el cambio constante de posición del Gobierno de España. Hoy se han reunido un comité de expertos en infraestructuras en Zaragoza y han concluido que no se debe suspender la circulación de trenes por esa vía, ya que es un enclave estratégico para Aragón.

Cifran en 22 millones de euros el impacto en los primeros seis meses en caso de cierre y serían 100 millones para las agencias de viaje, que tendrían que encontrar nuevas alternativas de transporte. El director técnico de la Alianza Europea de Corredores, Iñaki Barrón, considera que debe mantenerse abierta, aunque también avanzar en su remodelación, ya que todavía no está explotada en su totalidad ni con las prestaciones que fue proyectada.

Con el objetivo de guiar la actuación del Gobierno de Aragón en materia ferroviaria, se ha firmado una declaración institucional que recoge distintas medidas que servirán como hoja de ruta. Entre ellas, se solicitará una auditoría interna por parte de ADIF y otra externa de los sistemas de gestión y de seguridad, una planificación a largo plazo de la inversión y del mantenimiento y un Plan de Choque que mejore las características operativas.

Además, el presidente, Jorge Azcón, ve necesario un Pacto de Estado que avale todas las decisiones para garantizar la seguridad de los usuarios, que han perdido la confianza en el sistema ferroviario.