Regresa ‘Parkeando la Noche’ para llenar de ocio, música y diversión las noches de los jóvenes oscenses

El Ayuntamiento de Huesca, a través del Área de Infancia y Juventud, recupera este verano el programa ‘Parkeando la Noche’ tras la excelente acogida de la pasada edición. La iniciativa vuelve con el objetivo de ofrecer alternativas de ocio saludable, gratuito y al aire libre para los jóvenes oscenses durante las noches estivales. La programación se desarrollará en el Parque Miguel Servet durante cuatro sábados, dos en junio y dos en julio, en horario de 21:30 a 23:30 horas. Las actividades han sido diseñadas específicamente para el público joven y combinarán música, deporte y entretenimiento.

La programación arrancará el sábado 6 de junio con el concierto de Narel Music en el Teatro Griego del parque. El grupo aragonés, que fusiona pop, música electrónica y dance, ofrecerá un espectáculo en el que alternará canciones propias y versiones de temas conocidos.

El sábado 20 de junio será el turno de la acción con una sesión de láser game y diferentes juegos en equipo que pondrán a prueba la estrategia, la coordinación y la diversión de los participantes.

Ya en julio, el sábado 4, el Parque Miguel Servet se convertirá en un gran espacio de ocio deportivo con actividades como un futbolín hinchable, zorbal —grandes esferas de plástico que permiten practicar deporte desde su interior— y poolball, una original combinación entre fútbol y billar que se juega con balones de fútbol sobre una mesa gigante de billar. Además, se celebrará un torneo de guiñote para el que será necesaria inscripción previa.

La programación concluirá el sábado 18 de julio con una propuesta realizada en colaboración con el ArtLab. La velada contará con actuaciones de grupos e intérpretes oscenses en el Teatro Griego y una sesión de DJ con un estilo musical más urbano, ofreciendo un escaparate para el talento joven local.

Las inscripciones para aquellas actividades que lo requieran se irán anunciando progresivamente a través de la web y las redes sociales del Ayuntamiento de Huesca y del perfil de Instagram @ocio360huesca que aglutina toda la programación cultural y de ocio de la ciudad de Huesca enfocada al público joven. La programación de esta nueva edición responde además a las conclusiones extraídas tras la parada del Tour del Talento celebrada en Huesca el pasado mes de febrero. A través de diferentes foros participativos, encuentros y espacios de diálogo con jóvenes, el Ayuntamiento pudo conocer de primera mano cuáles son sus principales inquietudes y demandas. Entre ellas destacó de forma clara la necesidad de contar con más propuestas de ocio al aire libre durante los meses de verano.

‘Parkeando la Noche’ busca precisamente ese objetivo: transformar las noches estivales en una oportunidad para disfrutar de actividades atractivas, gratuitas y pensadas específicamente para los jóvenes oscenses. La programación ha sido presentada por la alcaldesa de Huesca, Lorena Orduna, y el concejal de Infancia y Juventud, Guillermo Gómez, quienes han destacado la importancia de ofrecer espacios de encuentro, participación y ocio alternativo para los jóvenes durante el verano, fomentando además la convivencia y el uso de los espacios públicos de la ciudad