Reclaman información sobre el cierre de la línea del AVE por obras

LEER MÁS El Ministerio estudia cortar el trazado del AVE Madrid- Barcelona para renovarlo

Los consejeros Octavio López y Eva Valle y los representantes de CEOE, CEPYME Aragón, Cámara de Comercio de Zaragoza, la Asociación de Agencias de Viajes de Aragón, la Asociación de Cafés y Bares de Zaragoza, HORECA Restaurantes y el Colegio de Economistas se han reunido hoy para analizar las comunicaciones ferroviarias que atraviesan nuestro territorio y piden al Gobierno de España que ponga en marcha una mesa permanente para informar puntualmente sobre las obras previstas en ese trazado.

Administraciones y agentes económicos reclaman un estudio técnico que analice las posibilidades de circulación parcial de los trenes y las alternativas de movilidad. Además, reclaman un informe sobre el impacto económico que supondría la suspensión del servicio. El consejero de Fomento, Octavio López, cree que lo adecuado es compatibilizar las obras y la circulación de los trenes, pero sin correr riesgos.

De esta manera, el Ejecutivo autonómico, el Consistorio zaragozano y los principales agentes económicos y empresariales de la Comunidad Autónoma han unido sus voces para disponer de información actualizada con la que poder realizar un seguimiento de las actuaciones en las obras de renovación de la línea de Alta Velocidad Madrid-Zaragoza-Barcelona-Frontera Francesa, de tal forma que se garantice la transparencia y el diálogo con los territorios y sectores afectados.

Aragón reclama que una infraestructura esencial para su futuro no se vea comprometida por decisiones adoptadas sin información, sin consenso y sin evaluar previamente sus consecuencias.