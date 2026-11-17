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Desde el año 2005, los terceros domingos del mes de noviembre se celebra el Día Mundial en Recuerdo de las Víctimas de Accidentes de Tráfico. Una jornada en la que se volvía a pedir una ley que reduzca la tasa máxima de alcohol, paradójicamente este año cayó el 15 de noviembre, el Día Mundial Sin alcohol, además de un pacto de Estado por la seguridad vial, entre otros aspectos. Con el objetivo de “víctimas cero, accidentes cero”.

Son muchos los factores que pueden estar implicados, pero uno es las condiciones de nuestros vehículos. Las reparaciones de los vehículos, así como el mantenimiento es una labor que más de la mitad de los españoles deja para el último momento o, directamente, las pospone sine die. Concretamente, el 56% de los españoles reconoce que ha pospuesto reparaciones y aunque un 23% es por motivos económicos, la mayoría es por dejadez o pereza.

Desde la Asociación de Talleres de Reparación de Vehículos de Zaragoza, ATARVEZ, su vicepresidente, Eduardo del Molino, explica que las revisiones y el mantenimiento es esencial a la hora de hablar de seguridad vial, ya que el parque automovilístico es muy antiguo, tiene una media de 15 años y, “aunque ahora se cuente con sistemas más novedosos de ayuda a la conducción, los vehículos que circulan cuentan con ABS y Airbags que también tienen que ser revisados”.

En los talleres, las reparaciones que más surgen están relacionadas con las emisiones de contaminantes a la atmósfera, pero es a la hora de hablar de seguridad, De Molino, indica que hay que prestar una atención más exhaustiva a frenos, amortiguadores y, sobre todo, a los neumáticos. “Aunque se piense que se llevan pocos kilómetros, los neumáticos también tienen una fecha de caducidad por parte del fabricante y hay que revisarlos y cambiarlos cuando sea conveniente”, asegura el vicepresidente de ATARVEZ.

Ante la argumentación de que los arreglos y las reparaciones de los vehículos son caras y que tan sólo se hace lo mínimo para pasar la ITV, Eduardo del Molino es claro, “una revisión o alguna pequeña reparación puede tener un coste de entre 200 y 300 euros, si no se hace y se tiene un accidente, ¿cuánto es el coste de los daños el fallecimiento del ocupante del coche?”.