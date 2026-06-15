El punto limpio se abre a los vecinos de la Hoya de Huesca

Desde hoy, los vecinos de la comarca de la hoya de Huesca pueden hacer uso gratuitamente del punto limpio del Ayuntamiento de Huesca, (calle Fornillos 20) para depositar aquellos residuos urbanos generados en domicilios particulares, pequeños comercios, oficinas y servicios que no deben dejarse en los contenedores habituales situados en la vía pública. Un acuerdo que cumple con la normativa europea y que resultará beneficioso para los vecinos de la Comarca, tal y como ha señalado Mónica Soler, presidenta Comarca Hoya de Huesca

El uso de la instalación se realiza de acuerdo con el Reglamento de organización y funcionamiento del Punto Limpio de Huesca, que regula los residuos admitidos, las cantidades máximas, las condiciones de entrega y las obligaciones de los usuarios. Se trata de residuos especiales que no deben depositarse en los contenedores habituales y cuya correcta separación, gestión y reciclaje, conforme a la normativa vigente, resultan esenciales para prevenir la contaminación ambiental y minimizar su impacto sobre los ecosistemas.

La utilización del Punto Limpio por parte de la Comarca fue aprobada por unanimidad por los Plenos del Ayuntamiento de Huesca y de la Comarca Hoya de Huesca, después de que la institución comarcal solicitara que los residuos urbanos generados en los municipios que la integran pudieran ser admitidos en esta instalación. La Comarca ha dado traslado a los ayuntamientos de la puesta en marcha del servicio para informar a los vecinos de sus respectivos municipios, ha indicado Domingo Monaj consejero comarcal de Medio Ambiente y Protección Civil de la Comarca de la Hoya de Huesca.

Entre los residuos admisibles se encuentran muebles y enseres, madera, residuos metálicos, plásticos, envases, vidrio, papel y cartón, pilas, baterías, lámparas fluorescentes, aparatos eléctricos y electrónicos, textil, aceites usados de cocina, tóner, pinturas, disolventes y escombros procedentes de reparaciones domiciliarias, siempre dentro de los límites fijados por el reglamento.

Los usuarios deben aportar los residuos previamente separados y acondicionados, facilitar la información requerida para el control del depósito, seguir en todo momento las indicaciones del personal de la instalación y depositar cada material en el contenedor correspondiente. El reglamento prohíbe abandonar residuos fuera de los contenedores o en las inmediaciones del Punto Limpio, depositar residuos mezclados, superar las cantidades máximas admisibles u ocultar residuos peligrosos dentro de bolsas o sacos.

El acceso al Punto Limpio es gratuito y puede realizarse tanto a pie como con vehículo de hasta 3.500 kilogramos de peso máximo autorizado. En el caso de los vehículos, deberán circular por el interior del recinto a una velocidad máxima de 10 kilómetros por hora. La puesta en marcha de este servicio no implica la desaparición de la recogida de voluminosos. El horario de invierno, del 15 de septiembre al 14 de junio, es de lunes a viernes de 9:00 a 13:30 y de 16:00 a 18:30 horas, y sábados, domingos y festivos de 10:00 a 14:00 horas. En verano, del 15 de junio al 14 de septiembre, el Punto Limpio abre de lunes a viernes de 8:30 a 13:30 y de 17:00 a 19:00 horas, y sábados, domingos y festivos de 10:00 a 14:00 horas.

Asimismo, el concejal de Medio Ambiente, José Miguel Veintemilla ha informado que en Huesca se irán estableciendo minipuntos limpios en distintos lugares de la ciudad. De momento, dos ya están en marcha.