Propuesta para crear un Instituto de Seguridad Vial autonómico

Para reducir estas cifras, varios colectivos han solicitado hoy en las Cortes la puesta en marcha de un Instituto de Seguridad Vial autonómico. Proponen que en ese patronato estén representados el Gobierno aragonés, otras instituciones, aseguradoras o fabricantes. Los colectivos en defensa de la seguridad vial recuerdan que las carreteras aragonesas acumulan mucho tráfico porque es un territorio de paso.

Por ejemplo, los accidentes por desplazamientos laborales suponen el 83% del total, ocho puntos por encima de la media nacional. El portavoz del colegio de ingenieros, Miguel Ángel Anía, insiste en la necesidad de conocer las causas de cada accidente. Los colectivos por seguridad vial reclaman que el dinero que se recauda, a través, de las multas de tráfico se destine a inversiones para reducir el número de accidentes.

El Ayuntamiento de Mequinenza ha declarado dos días de luto oficial por el fallecimiento de tres vecinos en el accidente en la localidad de Ilche, tras colisionar la furgoneta en la que viajaban y un camión. Además, se vieron afectados otros dos vecinos que resultaron heridos graves. Las banderas de los edificios municipales ondearan a media asta y, a pesar de estar fuera de los días de luto, se han cancelado las actividades programadas para el fin de semana. Su alcalde, Antonio Sanjuán, traslada su más profundo pesar y asegura que la localidad está consternada ya que eran personas muy queridas.