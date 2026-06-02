Octavo “Martes Negro” en Los Monegros para pedir la mejora de las carreteras

La intersección entre las carreteras A-131 y A-129, a la altura del polígono industrial Saso Verde de Sariñena, ha sido el escenario del octavo "Martes Negro", una nueva acción reivindicativa para reclamar mejoras urgentes en la red viaria autonómica de Los Monegros. Una semana más, entre las 8’30 y las 9 horas, representantes institucionales, organizaciones agrarias, empresarios, cooperativistas y vecinos y vecinas de la comarca han vuelto a alzar la voz para denunciar el grave deterioro de esta vía y exigir una actuación inmediata por parte del Gobierno de Aragón.

Es la tercera vez que utilizan este punto concreto para la movilización al ser considerado uno de los más problemáticos de la red viaria monegrina con alrededor de 500 agujeros en apenas 800 metros. Han vuelto a denunciar que les traten como ciudadano de segunda y se preguntan qué pasaría si eso sucediese en Zaragoza, en pleno Paseo Independencia o en pleno Coso.

En representación del tejido empresarial, el presidente de Monegros Empresarial, Jorge Albás, ha vuelto a participar hoy en la movilización y ha reiterado el cansancio de empresas y trabajadores ante la falta de respuestas. Por su parte, el representante de UAGA, David Solano, ha puesto el foco en las consecuencias que el deterioro de las carreteras tiene para el sector agrario, especialmente en plena campaña de cosecha. Las movilizaciones de los “Martes Negros” continuarán mientras no se adopten medidas concretas para garantizar unas comunicaciones seguras y dignas en Los Monegros.