Movilizaciones

Convocan los "Martes Negros" para reivindicar la mejora de las carreteras en Los Monegros

Alcaldes socialistas, arropados por vecinos y empresarios de la zona, cortarán los próximos dos martes cortarán la intersección de la A-131 con la A-129 y la A-230, dos tramos con gran deterioro y por los pasan a diario cientos de vehículos.

Redacción

Huesca |

Convocan los "Martes Negros" para reivindicar la mejora de las carreteras en Los Monegros
Convocan los "Martes Negros" para reivindicar la mejora de las carreteras en Los Monegros | PSOE Aragón

Los alcaldes socialistas de Los Monegros, arropados por empresarios y vecinos de la comarca, anuncian los “Martes Negros”, movilizaciones con las que cortarán varias vías autonómicas para denunciar su mal estado. Comenzarán el próximo día 14 de abril en la intersección entre la carretera A-131 y la A-129, un tramo de 800 metros que cuenta con más 500 agujeros que imposibles de sortear. Están hartos de acumular ruedas reventadas y llantas abolladas por todos esos socavones en tramos en los que hay que circular a 15 kilómetros por hora. La siguiente movilización será el día 21 cortando el tráfico en Castejón en la A-230, cuya ejecución no lleva mejor camino y la alternativa de paso por Lanaja - Pallaruelo está ya reventada, con un gran volumen de tráfico.

Afecta a usuarios particulares, pero también a empresas como la cooperativa de los Monegros cuyo presidente José Víctor Nogués, ha mostrado su malestar por ser tratados como "ciudadanos de segunda". Los ediles llaman a entidades, colectivos sociales y empresariales, y a otros partidos políticos a sumarse a las reivindicaciones de mejora y a denunciar la dejadez y el abandono del Gobierno de Aragón en materia de carreteras en esta comarca. Los empresarios de la zona coinciden en que el buen estado de las comunicaciones es "esencial" para el desarrollo empresarial de la comarca y del territorio como señala Jorge Albás, presidente de Monegros Empresarial. Los convocantes de las movilizaciones lamentan que el Gobierno de Aragón no sea consciente del volumen de tráfico que soportan estas vías.

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