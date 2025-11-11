EL PSOE denuncia el abandono de la A-131 entre Los Monegros y Huesca

La diputada autonómica del PSOE, Lorena Canales, ha denunciado el “olvido y abandono del gobierno de Azcón de la carretera A-131 que conecta Los Monegros con Huesca” y ha avanzado la presentación de una iniciativa parlamentaria para pedir al ejecutivo aragonés que habilite una partida especial para realizar una obra de urgencia y para el mantenimiento de esta vía.

Los socialistas denuncian la alta siniestralidad que se está produciendo en esta vía, la principal comunicación entre Huesca y Los Monegros, en la que solo en la última semana se han producido tres accidentes. Aseguran que existen muchos socavones, no hay arcenes y cuando se cruzan dos camiones, uno de ellos tiene que pararse.

En la iniciativa presentada por el PSOE en las Cortes se pide al Ejecutivo autonómico que habilite una partida especial para realizar una obra de urgencia en la carretera A-131, para el mantenimiento de esta vía y eliminar la alta siniestralidad que se está produciendo debido a su mal estado. Además, solicitan que se consigne en los Presupuestos de 2026 una partida específica para su mejora integral.