Principio de acuerdo entre Sanidad y los sindicatos médicos

Ya hay principio de acuerdo entre el Departamento de Sanidad y los sindicatos médicos. La secretaria de CESM en Aragón, Merche Ortín, celebra que hayan conseguido cerrar el acuerdo en la parte económica, por ejemplo, en lo referente al incremento del precio de la hora de guardia y el reconocimiento del nivel 4 de la carera profesional. Algo que urgía conseguir debido a la cercanía de los presupuestos de 2027.

Sin embargo, Ortín asegura que todavía quedan algunos flecos por cerrar fuera del pacto económico, aunque entiende que el Departamento de Sanidad cederá tras las declaraciones del consejero, Ángel Sanz, garantizando que se firmará en los próximos días.

La portavoz del sindicato asegura que, si el acuerdo satisface a los facultativos, volverán a realizar las peonadas, que han obligado a suspender 700 intervenciones quirúrgicas en una semana. El objetivo, garantiza, es avanzar hacia un sistema de “voluntariedad” con el refuerzo de las plantillas.

CONGRESO DE ATENCIÓN PRIMARIA

Un análisis de la situación de la negociación que han realizado los sindicatos en la presentación del XXXI Congreso Aragonés de Atención Primaria, que se celebrará del jueves 5 al sábado 7 de noviembre en el hotel Zentro de Zaragoza. Reunirá a cerca de 250 profesionales del sector para compartir conocimiento y experiencias.

Se abordarán varios problemas de interés social y su tratamiento como la menopausia, la fertilidad, el insomnio o la obesidad. También novedades en vacunas respiratorias o anticoagulantes. Además, se realizarán talleres sobre ecografías abdominales o partos extrahospitalarios y se pondrá el foco en cómo actuar frente a agresiones sanitarias.