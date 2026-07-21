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Primer paso para el Centro de Entrenamiento Aéreo en Teruel

El Gobierno de Aragón y el Ministerio de Defensa han firmado esta mañana el protocolo de colaboración para la implantación del Centro Integral de Entrenamiento de Movilidad Aérea en el aeropuerto de Teruel. Se trabaja con la previsión de que las obras puedan iniciarse y concluirse en 2027.

Redacción

Teruel |

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Primer paso para el Centro de Entrenamiento Aéreo en Teruel | Gobierno de Aragón

El Ministerio de Defensa y el Aeropuerto de Teruel han dado el primer paso para la implantación del Centro Integral de Entrenamiento y Movilidad Aérea.

Ya se ha aprobado la concesión al Ministerio de los terrenos correspondientes a la Fase I durante 25 años y se ha presentado la documentación para tramitar la Declaración de Interés Autonómico con Interés General (DIGA) relativa a la Fase II, que contempla una pista de terreno natural para aeronaves de transporte militar.

La secretaria de Estado de Defensa, Amparo Valcarce, ha explicado que "el centro ocupará una superficie de ocho hectáreas ubicada entre el hangar y la nave de producción de dirigibles estratosféricos y la nueva campa de estacionamiento de aeronaves".

Este nuevo centro supondrá la creación de unos 350 puestos de trabajo. Valcarce ha añadido que "el proyecto va más allá de lo que es una instalación meramente militar, ya que en una primera fase se invertirán 42 millones de euros para la formación no solo de pilotos, sino del resto de personal implicado en despliegues aéreos".

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