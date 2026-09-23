La patronal logística pide cambiar en el proyecto Teruel- Sagunto

En un acto en CEOE Aragón, el presidente de la patronal, Francisco Aranda, ha recordado que esos dos proyectos son clave para dar mayor producción a la logística aragonesa. Además de generar riqueza, ese sector atrae inversiones y no compite con otros, sino que contribuye a su crecimiento. Por eso no entiende que el Ministerio reduzca la capacidad del corredor cantábrico-mediterráneo a su paso por Teruel, en base a documentos de hace casi 10 años.

La Organización Empresarial de Logística y Transporte de España también ha instado al Gobierno aragonés a acelerar la ejecución de su Plan de Logística 2025-2040 para aprovechar todo el potencial de la comunidad, extender el crecimiento del sector al conjunto del territorio y consolidar la región como uno de los principales nodos logísticos del sur de Europa.

Actualmente, la logística representa el 7,7 % del PIB autonómico y genera más de 38.000 empleos, lo que confirma su condición de sector estratégico para el desarrollo de Aragón. "Se trata de una actividad esencial para vertebrar el territorio, favorecer el equilibrio económico y social, y generar oportunidades de empleo de calidad", ha señalado Aranda.