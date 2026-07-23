Frente común empresarial por el tramo Teruel-Sagunto

CEOE Aragón y la Confederación Empresarial de la Comunidad Valenciana presentarán alegaciones conjuntas al estudio del Ministerio sobre el tramo ferroviario Teruel- Sagunto, incluido en el Corredor Cantábrico- Mediterráneo. Reclaman que esta infraestructura tenga una doble vía electrificada, algo que no contempla en Gobierno de España a pesar de que era el planteamiento inicial.

El presidente de CEOE Aragón, Benito Tesier, se ha reunido hoy con su homólogo valenciano, Vicente Lafuente, para crear un frente común y defender ese tramo ferroviario con altas prestaciones, ya que de lo contrario lastraría las capacidades logísticas y la competitividad de las empresas.

De hecho, según los estudios realizados sobre el potencial del Corredor, se estima que podría canalizar entre 48 y 54 trenes semanales de mercancías por sentido. Sin embargo, las actuales limitaciones impiden alcanzar esa capacidad obligando a las compañías a utilizar alternativas menos competitivas y más costosas.

Por ello, ambas organizaciones insisten en que la modernización integral del corredor es una inversión estratégica para reforzar los territorios conectados por el eje y mejorar la conexión entre los principales puertos del Mediterráneo y el Cantábrico y potenciar la intermodalidad.