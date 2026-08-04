El paro sube en julio pero con buenos datos de afiliación

El paro subió en Aragón en el mes de julio un total de 1.389 personas con relación al mes anterior, un 2,9%. En comparación anual también sube en 825 personas, un 1,7% más. Así, son 49.229 personas desempleadas, la cifra más alta en un mes de julio desde 2024. El paro ha aumentado en todos los sectores, aunque destaca el colectivo sin empleo anterior.

Sobre la afiliación a la seguridad social, la cifra ha bajado mensualmente en 1.263 personas, aunque se incrementa en 17.483 personas en un año, un 2,73%. Para el director general de Política Económica del Gobierno aragonés, Ricardo Laborda, es una señal de robustez.

Desde CEOE insisten en la necesidad de impulsar políticas educativas y de empleo para formar o recualificar a los trabajadores y así cubrir las necesidades de las empresas. La directora de estudios económicos de CEOE Aragón, Beatriz Callen, considera que es esencial para responder al momento económico que vive nuestra comunidad.

Desde UGT también ven necesarias esas políticas y detalla que deben dirigirse principalmente a mujeres personas migrantes y mayores de 45 años. Su secretario general, José Juan Arcéiz, cree que deben nacer de la negociación colectiva.