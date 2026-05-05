El paro bajó en abril en Aragón en 1.355 personas

LEER MÁS El paro en Aragón cierra 2025 con una caída del 4,6%

La afiliación media a la Seguridad Social crece en 2.703 personas hasta alcanzar las 635.179 personas, dato histórico récord en un mes de abril. La disminución mensual del paro registrado en abril en Aragón era generalizada entre sexos, provincias y sectores de actividad, como se detalla a continuación. Atendiendo al sexo, el paro se reducía respecto a marzo en 562 hombres (-2,93% mensual) y, en mayor número, en 793 mujeres (-2,58% mensual). Asimismo, en abril el colectivo de parados sin empleo anterior se reducía en 138 personas (-2,54% mensual).

En cuanto a las provincias, el paro registrado en abril se reducía mensualmente en 160 personas en Huesca (-2,40% mensual), en 82 personas en Teruel (-2,00% mensual) y en 1.113 personas en Zaragoza (-2,85% mensual). El número de contratos registrados en abril de 2026 en la Comunidad Autónoma de Aragón se situó en un total de 35.689, es decir, 1.134 contratos menos que en el mes de marzo (-3,08% mensual) pero 3.932 contratos más que en el mes de abril del año anterior (12,38% anual).Dicha contratación estuvo formada por 14.001 contratos indefinidos (el 39,23% del total), mientras que los restantes 21.688 contratos en abril fueron temporales (el 60,77% del total).

El desempleo se redujo en todos los sectores, pero en especial en Servicios por las contrataciones de la campaña de Semana Santa y en Agricultura por el arranque de la campaña de recogida de la fruta. La directora de Estudios de CEOE Aragón, Beatriz Callén, señala que hay nichos en los que hace falta mano de obra. El secretario general de UGT, José Juan Arcéiz, valora positivamente la evolución del paro, aunque considera que se enfrenta a importantes retos como la competitividad o la reducción de la jornada laboral.