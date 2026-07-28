La nueva Oficina de Turismo de Huesca, un espacio más amplio, accesible y experiencial

El Ayuntamiento de Huesca ha inaugurado este martes las nuevas instalaciones de la Oficina de Turismo en la plaza Luis López Allué, tras la reforma y modernización integral de este espacio destinado a la atención de visitantes y a la promoción turística de la ciudad. Los asistentes han podido contemplar as principales mejoras realizadas y asistir a los primeros pases de la nueva experiencia inmersiva.

La actuación ha permitido ampliar y renovar la oficina, que cuenta ahora con nuevos espacios de atención al público, mejoras en materia de accesibilidad, mobiliario interactivo y diferentes recursos expositivos y tecnológicos. El diseño de las instalaciones está inspirado en la marca turística “Huesca es otra historia”, que sirve como hilo conductor para presentar los atractivos de la ciudad y acercar al visitante una parte de su historia de una forma diferente. Uno de los principales elementos de la nueva oficina es la sala inmersiva, equipada con seis proyectores, en la que se exhibe una película sobre la leyenda de la Campana de Huesca.

La experiencia está dirigida tanto a los turistas como a los propios oscenses y permite adentrarse en uno de los episodios más conocidos de la historia de la ciudad a través de contenidos audiovisuales. La película se proyectará durante las visitas guiadas de las 11:00 y las 18:00 horas. Además, el área de Turismo habilitará pases destinados al público general. La actividad será gratuita.

Desde el Ayuntamiento de Huesca se invita a los oscenses a conocer y disfrutar esta experiencia inmersiva, única y pionera en la ciudad. Las nuevas instalaciones incorporan también dos kioscos digitales de información turística. Uno de ellos se encuentra en la plaza Luis López Allué, junto a la Oficina de Turismo, y el otro está situado en la plaza Navarra. Estos dispositivos amplían los recursos disponibles para facilitar información sobre la ciudad y mejorar la atención a visitantes y ciudadanos.

La reforma de la Oficina de Turismo ha supuesto una inversión de 114.000 euros, mientras que la sala inmersiva, los kioscos y la producción de la película han contado con una inversión conjunta de 270.000 euros. El proyecto se enmarca en el Plan de Sostenibilidad Turística en Destino “Huesca Puerta del Pirineo” y está financiado por la Unión Europea a través de los fondos NextGenerationEU, dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia