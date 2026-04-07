Nominados a los Óscar o ganadores de Goyas, César y Platino competirán por los Premios Danzante en Huesca

77 cortometrajes competirán por los Premios Danzante en la 54º edición del Festival Internacional de Cine de Huesca. Entre ellos hay nominados a Premios Oscar y ganadores de Goya, César, Platino o reconocidos en Cannes junto a voces debutantes en el séptimo arte, hasta 38 óperas primas participarán en la cita oscense. El listado de realizadores contiene nombres tan destacados como el español nominado al Oscar Juanjo Giménez, la reciente ganadora del Premio Cesar Sandra Desmacieres o Paul-Razvan Macovei que en 2023 con su largometraje "Romania", VTM batió récords de taquilla en Rumanía.

Las cintas seleccionadas llegan de 27 países diferentes siendo España el más representado, seguido de Francia, Alemania, México o Brasil aunque destacan también otros territorios como Camboya, Irán o Ucrania. En cuanto a las temáticas y géneros encontramos ficción, documental, animación y cine experimental, todo ello atravesando la comedia, el drama, la fantasía, el thriller o incluso el terror. Crece la presencia de directoras que se eleva hasta alcanzar un total de 37 presentes en los tres concursos, siendo especialmente destacable su número documental e iberoamericano.

Aragón tendrá su protagonismo en la 54º edición del certamen tanto dentro como fuera de la pantalla, en el concurso iberoamericano aparece la zaragozana Martha G. Ayerbe con “Señuelo”, un cortometraje que además cuenta con la mentoría y producción de uno de los directores españoles con más reconocidos internacionalmente: J.A. Bayona. Pero también a través del madrileño James A. Castillo que se adentra en los últimos días del genio de Fuendetodos, Francisco de Goya, a través de su trabajo de animación “El Fantasma de la Quinta”; este corto consiguió colarse en la “shortlist” de los pasados Premios Oscar y ahora llegará al Alto Aragón en el marco de esta cita internacional.

Nueve días en los que Huesca se convierte en un centro neurálgico de la industria audiovisual con actividades de mercado, encuentros, presentaciones y ocio nocturno siempre bajo el prisma del debate, la reflexión y la inclusividad.