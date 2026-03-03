Récord histórico del Festival de Cine de Huesca con 2.342 cortos recibidos

El 54 Festival de Cine de Huesca bate récord histórico en su proceso de preselección con 2.342 cortometrajes recibidos para competir en los tres concursos oficiales Internacional, Iberoamericano y Documental. No bate récord el número de países representados, pero, aun así, asciende a 92, siendo el tercer mejor dato hasta el momento. Cifras que confirman la línea ascendiente que se ha consolidado en la última década y reafirman la posición de prestigio internacional de una cita que preselecciona para los Premios Oscar y cuenta con el aval de los Premios Goya.

De todos los trabajos recibidos, el territorio más representado es España con 938 producciones, un aumento de más de cien respecto al pasado año. Por encima del centenar están Francia (182) y Brasil (128), justo en el umbral se encuentran Argentina (100) y Alemania (100); el “top ten” lo completan México, Colombia, Italia, Portugal y Chile. 1.208 cortos se han inscrito para el iberoamericano, 751 para el internacional y 383 para el documental.

Las óperas prima vuelven a brillar con luz propia llegando a los 678 cortometrajes, casi un 30% del total. Además, hay 395 obras de escuelas lo que fortalece una de las puntas de lanza de la cita, su capacidad de ser rampa de lanzamiento y escaparate global para los cineastas del presente y el futuro. Nombres como el mexicano Michel Franco, habitual de festivales como Cannes, Venecia o Berlín, o los españoles Claudia Costafreda y Gerard Oms, han lanzado sus trayectorias tras obtener el Danzante de Oro en Huesca; de hecho, este último estaba nominado al Goya a Mejor dirección novel este pasado fin de semana. El comité seleccionador se encuentra ya visionando las más de 600 horas de metraje para elegir las cintas que lucharán por los galardones, un palmarés valorado en cerca de 25.000 euros.

Concluida la fase de preselección, se abre ahora la segunda convocatoria de Pitching y “Work in Progress”, creadas el año pasado de forma pionera en España. La primera busca respaldar el talento nuevo y la creación de cortometrajes de profesionales emergentes de España y la segunda tiene como objetivo impulsar, dar visibilidad y acompañamiento a cortometrajes iberoamericanos en fase avanzada de postproducción. El plazo de presentación para ambas iniciativas se mantendrá abierto del 5 al 19 de marzo y las bases pueden consultarte ya en la página web del festival. El certamen regresará a la ciudad del 5 al 13 de junio.