La Cinemateca portuguesa, premio Pepe Escriche del Festival de Cine de Huesca

El Premio Pepe Escriche del 54º Festival Internacional de Cine de Huesca será en este 2026 para la Cinemateca Portuguesa, una institución con más de 75 años de historia en los que no ha cesado en su empeño por mantener vivo el legado, patrimonio y valor del séptimo arte en favor de todos los sectores de la sociedad. Su trabajo es fundamental igualmente para “crear puentes culturales entre países de todo el continente” como apunta Estela Rasal, directora de la cita oscense, destacando así una de las señas de identidad de este galardón.

Miembros del comité de dirección de la Cinemateca estarán presentes el próximo 5 de junio en la ceremonia inaugural de festival altoaragonés para la entrega del galardón, un trofeo diseñado por Isidro Ferrer con forma de navaja inspirada en la célebre cinta Un perro andaluz de Luis Buñuel, el filo de la misma está creado como si de un fragmento de celuloide se tratase. Además y con motivo de este premio, el certamen oscense proyectará una sesión especial de cortometrajes portugueses que han marcado la historia del audiovisual luso y estará comisariada por el programador de la Cinemateca, cineasta y crítico portugués Ricardo Vieira Lisboa; Ricardo formará también parte del jurado de la sección oficial a concurso del festival, un hito más que se añade a la celebración de Portugal como “País de Honor” de esta edición.

El Festival Internacional de Cine de Huesca se encuentra actualmente en pleno proceso de recepción de cortometrajes (hasta el 12 de febrero), un periodo en el que trabajos de todo el mundo llegan con la ilusión de formar parte de uno de los tres concursos y poder optar así a conseguir uno de los codiciados Premios Danzante, calificadores para los Oscar de Hollywood.