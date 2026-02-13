Política

El ministro López mantiene sus críticas al fallecido Lambán

El ministro de Transformación Digital y líder del PSOE de Madrid, Óscar López, no da marcha atrás y mantiene su opinión sobre los malos resultados de las elecciones autonómicas en Aragón.

Onda Cero Aragón

Zaragoza |

El ministro López se ha reafirmado en sus críticas al ex presidente Lambán
El ministro López se ha reafirmado en sus críticas al ex presidente Lambán | Pixabay

Insiste en que el ex presidente del Gobierno aragonés, Javier Lambán, fallecido en agosto, no hizo oposición al Ejecutivo del PP porque dirigió sus críticas al Gobierno de España. López ha señalado que ha expresado una discrepancia política siempre desde el máximo respeto y reivindica el derecho a la discrepancia.

En una entrevista en Onda Cero, el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha lamentado que el PSOE busque excusas para no hacer autocrítica. Page, que espera que el ministro pida disculpas, insiste en que Lambán cumplió sus obligaciones incluso en los peores momentos.

Hay más reacciones a las palabras del ministro López. Otro de los miembros del gabinete, el responsable de Presidencia, Félix Bolaños, ha reconocido que Lambán es un referente de los socialistas aragoneses, pero no ha rectificado a López. En cambio, la ministra de Educación, Milagros Tolón Tolón, considera que se ha creado una polémica que han alimentado desde el sector de la derecha.

Desde el Partido Popular critican la actitud del ministro López. El alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, le acusa de ser "un lacayo de Pedro Sánchez".

