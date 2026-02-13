La DPH actuará de urgencia para arreglar el acceso a Bergua y a Fonchanina

La Diputación Provincial de Huesca llevará a cabo en las próximas semanas unas obras de emergencia para estabilizar el talud afectado por un desprendimiento en la vía de acceso a la población de Bergua, en el término municipal de Broto. Las obras las llevará a cabo una empresa especializada en trabajos en altura, con un presupuesto estimado de 290.400 euros. Además, se han previsto contratos de apoyo técnico para asesoría geotécnica y vuelos fotogramétricos, con importes de 7.441,5 euros y 4.235 euros, respectivamente.

La intervención se desarrollará en la parte inicial del talud, en un tramo de unos 100 metros en dirección a Fiscal y, por seguridad, obligará a cortar de forma puntual la carretera. El plazo de ejecución es de 4 meses. El desprendimiento se produjo en la madrugada del 20 de enero, fruto de los episodios de lluvia y nieve, la gran altura del talud (en torno a 25 metros) y su elevada inclinación, además de la propia configuración geológica de la ladera.

Esta intervención se suma a la realizada recientemente en el acceso al casco histórico de Aínsa, donde la DPH asumió una actuación urgente para consolidar una ladera y recuperar la seguridad en un punto crítico de paso para vecinos y turistas.

Obras de emergencia en Fonchanina

En el pleno celebrado este viernes, la DPH ha aprobado también otra actuación de urgencia que se va a llevar a cabo en Fonchanina, en el término municipal de Montanuy. En este caso, el problema surge a partir de un deslizamiento que se produjo a finales del pasado año en la carretera que une Castanesa con Fonchanina y donde la nieve ha impedido proseguir con los primeros trabajos que se estaban llevando a cabo. Esta obra tendrá un presupuesto de 272.250 euros y el plazo estimado es de cuatro meses.