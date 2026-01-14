Portugal, "país de honor" del 54 Festival de Cine de Huesca

LEER MÁS Cerca de 10.000 espectadores asistieron al Festival de Cine de Huesca

El 54º Festival Internacional de Cine de Huesca tendrá a Portugal como uno de los ejes artísticos para su próxima edición que se celebrará del 5 al 13 de junio en la capital altoaragonesa. El territorio luso será el “País de Honor” de este 2026 y también desde allí llega el cartel oficial diseñado por el estudio portugués R2Design, un diseño que convierte la H de Huesca en la unión de dos fotogramas al mismo tiempo que se combina con el plano de un patio de butacas con los colores de la bandera portuguesa. “Es importante estrechar lazos culturales con nuestros vecinos, creemos firmemente que se pueden generar muchas sinergias y esta decisión busca apoyar estas convicciones. Queremos que Huesca y su festival sean puntos de referencia para cualquier agente de la industria cinematográfica mundial” afirma Estela Rasal, directora del HIFF.

Además de estos dos anuncios, la cita oscense pone en marcha el periodo de inscripción de cortometrajes, un proceso en el que cada año se reciben en torno a 2.000 trabajos de los cinco continentes. Este es el primer paso para poder alzarse con uno de los tres Premios Danzante que sirven de preselección para los Premios Oscar de Hollywood, cineastas de todo el mundo pueden enviar sus cortometrajes hasta el próximo 12 de febrero e intentar hacerse un hueco en la sección oficial cuyo palmarés está dotado con más de 24.000 euros.

Cineastas de todo el mundo pueden ya consultar las bases en la web oficial del certamen y completar los pasos establecidos a través de la plataforma online Festhome. La cuota de inscripción es de 3 euros por corto (coste independiente al del servicio de la propia plataforma); una cantidad que sufraga los gastos de trámite y gestión para el festival y permite a los propios creadores valorar su propio trabajo y el marco donde lo presentan. La dirección del certamen tiene en cuenta las particularidades y diversas situaciones de cada uno de los territorios y por ello incluye en las bases excepciones para países en conflicto o que por su ubicación geográfica tengan problemas de acceso o pago online.

El espectador en sala seguirá teniendo un papel clave ya que con sus votos decidirá el “Premio del Público” que otorga Aragón TV. La dotación de este es de 900€ en concepto de cesión de derechos no exclusivos para la emisión de la obra audiovisual en cualquiera de los canales del ente público. Este galardón puede ser otorgado a cualquiera de las obras seleccionadas a concurso.