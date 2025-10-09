El Mes del Chuletón llega a más restaurantes y carnicerías aragonesas

Por tercer año consecutivo llega la propuesta de Bodegas San Valero para el mes de octubre, se trata del Mes del Chuletón, una propuesta que marida el vino 8.0.1. edición limitada con una carne de calidad. Del 1 al 31 de octubre se da esta cita gastronómica ya asentada, en crecimiento y con novedades. La primera de ellas, como explica Javier Domeque, responsable de marketing de Bodegas San Valero, es que el Mes del Chuletón se va a poder disfrutar, no sólo en restaurantes, sino también a las carnicerías.

El objetivo es acercar a más población la posibilidad de disfrutar de este maridaje, de ahí que en las carnicerías participantes se ofrezca un pack de chuletón y vino 8.0.1., en algunos de los establecimientos disponibles, además de la tienda física, en la versión online. Los establecimientos que entran en esta campaña se pueden consultar, al igual que los restaurantes participantes en la página web de Bodegas San Valero.

El responsable de marketing asegura que después de tres años esta campaña está consolidada, este año participan un centenar de restaurantes. Toda una oportunidad para disfrutar de esta edición limitada de un vino que se hacen 40.000 botellas cada año. Domeque recuerda que el primer 801 fue un encargo que se realizó para celebrar los 60 años de Bodega San Valero y los enólogos escogieron tres variedades de uva de tres años diferentes. El resultado fue tan positivo que desde entonces se hacen ediciones limitadas de las mismas variedades de uva: Merlot, Cabernet Sauvignon y Syrah, y de tres añadas distintas.