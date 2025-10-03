Un manto solidario de torreznos para la Virgen del Pilar en un bar de Zaragoza

LEER MÁS El mejor torrezno de Aragón, en el Café Chicago de Zaragoza

En el marco de las Fiestas del Pilar, como en las fiestas patronales de muchas localidades, las tradiciones oficiales y oficiosas se dan cita. Y una de ellas es acudir a almorzar o a tapear un bar del Casco Viejo de Zaragoza que tienen más de 40 años de historia. Es El Picadillo. Uno de sus socios, Guillermo Pérez, explica que el secreto es haber trabajado siempre “a fuego lento y manteniendo la cocina de toda la vida”. Ha habido muchos platos que no podían perderse, pero los torreznos son la estrella de este bar zaragozano.

De hecho, en 2025 se quedaron subcampeones al mejor torrezno y lo ponen de manifiesto estas Fiestas del Pilar realizando un manto a la Virgen del Pilar hecho con torreznos, de unos 50 centímetros de alto y que se podrá contemplar durante todas las fiestas desde la previa, el 3 de octubre. Como indica Guillermo Pérez, tiene también un carácter solidario porque la misma cantidad de torreznos que se utilicen para hacer el manto, se convertirán en alimentos destinados al Banco de Alimentos de Zaragoza.

A comienzos de año, Antonio Córdoba y Paco Sánchez, los fundadores de El Picadillo, se jubilaron y fueron Guillermo Pérez, Jorge Sampayo y Joaquín Velasco quienes tomaron el relevo de este mítico bar. Pensando en qué hacer de especial para estas Fiestas y viendo que la mayoría de los comercios adornaban los escaparates con mantos, decidieron crear un manto con su producto más tradicional: el torrezno.

En una semana normal se fríen más de 50 kilos de torreznos, cifra que se multiplica durante las Fiestas del Pilar hasta superar a las dos toneladas.