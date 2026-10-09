Menudo Teatro regresa en su segunda temporada con cinco propuestas para el público infantil y familiar

El Ayuntamiento de Huesca pone en marcha la segunda temporada de Menudo Teatro 2026, que ofrecerá cinco espectáculos dirigidos al público infantil y familiar entre el 18 de octubre y el 13 de diciembre en el Centro Cívico Santiago Escartín Otín.

Todas las representaciones tendrán lugar en domingo, a las 12:00 horas. La programación reúne cinco compañías y cinco historias para acercar las artes escénicas a pequeños y mayores a través de los títeres, la música, los objetos y el teatro. La temporada comenzará el 18 de octubre con Un mundo perfecto, de Hilando Títeres, un espectáculo de títeres de mesa, objetos y sombras. La doctora Lubina Fernández viaja hasta África para investigar antiguas leyendas que explican el origen de los ríos, las montañas, los bosques y otros elementos que forman nuestro planeta. A partir de las distintas ideas de cebras, jirafas y leones sobre cómo debería ser un mundo perfecto, la propuesta aborda la convivencia, la empatía, el respeto por la naturaleza y la importancia de aprender a escuchar a los demás.

El 1 de noviembre será el turno de La niña de la jungla, una propuesta de Festuc Teatre que acerca al público una historia protagonizada por una niña que crece en plena naturaleza y que aborda, a través de los títeres y el teatro, cuestiones relacionadas con los vínculos, la identidad y el sentimiento de pertenencia.

La programación continuará el 15 de noviembre con Cuentitis aguda, de Marzo Mayea Teatro, una propuesta en la que las historias, los objetos y los títeres sirven para acercar al público infantil diferentes relatos desde el humor y la imaginación. El 29 de noviembre llegará Llévame a casa, de Aboon Teatro, un espectáculo especialmente dirigido a la primera infancia. La propuesta parte del encuentro entre dos personajes de mundos diferentes que emprenden juntos un viaje en busca de un hogar, en una historia construida desde el juego, el cuidado y la cooperación.

La segunda temporada finalizará el 13 de diciembre con Pérez, el ratoncito no nace, se hace, de Titiriguiri Teatro, una obra que acerca al público a los orígenes del conocido Ratoncito Pérez y descubre cómo llegó a convertirse en el popular Ratón de los dientes.

Las entradas para los cinco espectáculos pueden adquirirse a través de la página web de Radar Huesca, donde también puede consultarse toda la información de la programación.