Un llavero identificador regulará en Huesca el acceso de comercios al punto limpio y al vertedero municipal

El Ayuntamiento de Huesca, en colaboración con Grhusa, ha establecido un nuevo procedimiento para regular el acceso de los comercios dedicados a la venta de muebles al punto limpio y al vertedero municipal, con el objetivo de mejorar la gestión de residuos voluminosos y asegurar el correcto funcionamiento de las instalaciones.

De esta forma, los comercios que deseen depositar residuos como muebles, colchones, somieres, sofás o palets deberán solicitar previamente una autorización a través del formulario disponible en la web www.nosotrostambienreciclamos.es/contacto/. Una vez aprobada la solicitud, el comercio recibirá un llavero identificador que permitirá el acceso tanto al punto limpio de Huesca como al vertedero de residuos municipales. Este identificador será personal e intransferible y deberá utilizarse en todas las entradas a las instalaciones.

El procedimiento también establece límites máximos diarios de residuos que pueden depositarse en el punto limpio, por ejemplo, madera hasta 20 kg/día, muebles y enseres de madera hasta 4 unidades/día, y colchones y palets, hasta 2 unidades/día de cada residuo. En caso de superar estos volúmenes, los residuos deberán depositarse directamente en el vertedero.